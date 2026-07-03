Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto incendio CallosaDoble crimen machistaBarcala Les NausDiana Morant candidataDetenidos atracos gasolinerasMosquito tigreEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Expareja de Ábalos

El juez del 'caso Koldo' imputa a Jésica Rodríguez y al hermano de Koldo y les cita a declarar el 20 de julio

También se imputa al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía

La expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez.

La expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la rama del caso Koldo en este tribunal, ha imputado a Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y la ha citado para que declare el próximo día 20. Moreno ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que cita también para que declaren como investigados, el mismo día, a Joseba García, hermano del exasesor Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la declaración de todos ellos como investigados tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro a 24 años de prisión y a su ex asesor a 19 años y ocho meses.

El tribunal les sentenció por, entre otros motivos, el enchufe de Jessica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno. La Fiscalía entiende que la contratación de Jéssica que aborda la sentencia guarda "una íntima conexión" con los hechos investigados en la Audiencia Nacional para "determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Supremo", como es el caso de Jessica además de Joseba García e Ignacio Zaldívar.

Noticias relacionadas

La sentencia declara que los hechos relativos a la contratación de Jessica son constitutivos de un delito de malversación en concurso con un delito de tráfico de influencias, al tiempo que asegura que las pruebas "acreditan el decisivo nivel de influencia" que para llevar a cabo la contratación de Rodríguez tuvieron Ábalos y Koldo García, "con la connivencia de terceros no juzgados" en la causa. Es tajante la sentencia cuando afirma que Jessica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doble crimen machista en Alicante: un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural
  2. Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “Lo importante no es cuánto consume, es cuánto calor entra en la vivienda, porque si tienes mal aislamiento el equipo va a tener que trabajar más”
  3. Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
  4. La Policía da tres días a los okupas de las harineras de Alicante para abandonar el edificio municipal: 'Necesitamos un techo
  5. La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Alicante: lluvias en varios puntos y ligera bajada de las temperaturas
  6. Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación
  7. Crece el rechazo al cambio de fechas de los Moros y Cristianos de Alcoy a dos días de su ratificación por el pleno
  8. Así será la gigafactoría de cohetes de PLD Space en la que invertirá 65 millones de euros

Así va a ser la boda de Taylor Swift

Casa Mediterráneo busca las mejores voces jóvenes de la lírica en la III edición de su premio internacional

Casa Mediterráneo busca las mejores voces jóvenes de la lírica en la III edición de su premio internacional

El Hércules cumple su deseo de fichar a Víctor Narro

El Hércules cumple su deseo de fichar a Víctor Narro

Altea aprueba el blindaje urbanístico contra la expansión de las viviendas turísticas y reduce un 23% su oferta en año y medio

Altea aprueba el blindaje urbanístico contra la expansión de las viviendas turísticas y reduce un 23% su oferta en año y medio

Un accidente obliga a cortar un carril de la A-7 en Elche y provoca retenciones en sentido Valencia

Un accidente obliga a cortar un carril de la A-7 en Elche y provoca retenciones en sentido Valencia

Detenido un hombre en Catalunya tras arrojar dos veces a un cachorro al fuego: el animal ha logrado sobrevivir

Affengruber acaba el Mundial en blanc i queda pendent del seu futur en l’Elx

Affengruber acaba el Mundial en blanc i queda pendent del seu futur en l’Elx
Tracking Pixel Contents