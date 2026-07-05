Gavira sienta las bases de la vicepresidencia de Vox en la Junta de Andalucía: “Empieza una nueva era, el Gobierno pondrá siempre a los españoles por delante”

Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, ya habla como una de las caras visibles del nuevo Gobierno andaluz, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya tomado posesión este domingo en el Palacio de San Telmo. Mientras Moreno ya es presidente de la decimotercera legislatura del Parlamento de Andalucía, Vox celebra una macrovicepresidencia con Desregulación, Turismo, Administración Local y Justicia con la que, en palabras de Gavira, “empieza una nueva era”.

"Andalucía empieza una nueva era, una nueva época. Andalucía tendrá el gobierno con más apoyos de la historia. Nunca ha habido un gobierno con 68 diputados. Somos dos partidos diferentes con un objetivo común, mejorar la vida de los andaluces. Andalucía le dijo al PP que no tenía mayoría y tenía que entenderse con Vox”, ha valorado Gavira en su primera declaración a los medios de comunicación tras el acto de este domingo en los jardines del Palacio de San Telmo. Ha prometido que serán un socio “leal y predecible”.

Gavira ya ha empezado a sentar las bases de sus exigencias a Moreno y cómo encarará su vicepresidencia con funciones de gran consejería. Los andaluces y los españoles, en la línea con su objetivo de la prioridad nacional, serán los primeros. “El Gobierno pondrá siempre a los españoles por delante. No es excluyente pero es novedoso, primero los españoles”, ha asegurado Gavira.

Juanma Moreno, en su discurso, ha defendido que “la vía andaluza es el sí al acuerdo y siempre ha sido contrario a los cordones sanitarios y no es excluyente de ningún ámbito". Para Gavira, no hay ningún problema en esas declaraciones. "Nosotros en Andalucía que vengan todos a trabajar y contribuir. No hay contradicción en las palabras de Moreno. Esto va de lo mejor para los andaluces”, ha proseguido el líder de Vox.

Gavira liderará una vicepresidencia en la Junta: “Nuestra idea es mejorar la Justicia”

PP y Vox forman ya un matrimonio para los cuatro próximos años, algo que desde la formación de extrema derecha se celebra sin conformismos. “Los andaluces hablaron en mayo y dijeron que el PP tenía que pactar con Vox como en otras partes de España. Esto acabará también en la Moncloa. Entiendo que Moreno quiera gobernar solo, nosotros también. Hemos hecho un acuerdo de sentido común con medidas que abarcan todo, ayudas sociales, sector primario, vivienda, y lo notarán más pronto que tarde que será bueno para los andaluces”, ha desarrollado Gavira.

Una de las áreas que estará a cargo de Vox será Justicia: “Tenemos un problema de atascos en los juzgados. Hay que hacer una innovación tecnológica para que la Justicia no llegue tarde y se agilice. Es buena si ocurre pronto, no tarde. Nuestra idea es mejorar la justicia y la relación con administraciones locales”. También será una de sus competencias el Turismo. “Nos interesa el turismo y el sector primario. Nos volcaremos en todo. Queremos un turismo de calidad. No he tenido reuniones ni encuentros con el sector turístico, aún. He hablado ahora con algunos pesos pesados. Nos pondremos desde mañana para asumir esa cartera”, ha valorado Gavira al respecto.

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Gavira ha insistido en que “los andaluces se han cansado de ser los últimos, quieren ser los primeros, y no es un mensaje excluyente. Que seamos los primeros sean los españoles”. Lo ha hecho acompañado de todo su equipo en el corazón de San Telmo, en el primer día de esta etapa de Vox dentro del Gobierno andaluz.

Fuente: El Correo de Andalucía