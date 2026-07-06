Encuesta CIS: Los españoles solo confían en las Fuerzas Armadas y los partidos políticos sacan la peor nota

La desafección ciudadana con los principales poderes del Estado ha provocado una caída en la confianza de los españoles en las instituciones y organizaciones del país de la que solo se salvan las Fuerzas Armadas. El cuarto estudio sobre calidad de la democracia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el estamento militar es, de largo, el actor social que genera mayor confianza entre la ciudadanía, con una nota media muy alta, 6,96 sobre 10. El resto de instituciones por las que pregunta el sondeo se quedan por debajo del 5, con los partidos políticos como clamoroso farolillo rojo (2,92).

Según la encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 9 al 12 de junio, en plena oleada de investigaciones y juicios que dieron a los tribunales buena parte de la atención mediática, las Fuerzas Armadas es la única institución que aprueba, y los gobiernos autonómicos (4,76) obtienen mejor puntuación que el gobierno central (3,79). Los tribunales de justicia no salen del todo mal parados (4,74) al situarse como el tercer colectivo más confiable, seguidos de los medios de comunicación (4,35) y el Tribunal Constitucional (4,34). En la lista por la que se pregunta no está la Monarquía, sobre la que el CIS no inquiere expresamente a los españoles desde 2015. Tampoco se menciona a la Policía y la Guardia Civil, que tradicionalmente obtenían buenas calificaciones.

La justicia no es imparcial

Pero en otras preguntas del sondeo sí se manifiesta una enorme desconfianza hacia el funcionamiento del sistema judicial. Nueve de cada diez ciudadanos (88,8%) están convencidos de que la justicia no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos, y tres de cada cuatro (76,9%) no creen que la justicia sea imparcial al tratar asuntos relativos a partidos políticos. Para un porcentaje similar, el 78,4%, la justicia no trata igual a ricos que a pobres. Y en un contexto de sacudidas judiciales constantes, el 87,5% considera que España no cuenta con suficientes mecanismos para combatir la corrupción.

Pese a todos los problemas, el 80,8% de los españoles afirman que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno frente a un escaso 8,8% que sostiene que un régimen autoritario sería preferible "en algunas circunstancias", y un 8,3% que asegura que, "para personas como yo, da igual un gobierno que otro". Además, para tres de cada cuatro ciudadanos (72,7%), la transición a la democracia en España constituye un motivo de orgullo para el país. No obstante, el 56,9% de los encuestados concluye que, medio siglo después, se sienten poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia; el 22% está algo satisfecho y el 20,5% confiesa estar muy o bastante satisfecho.

Más acuerdos PP-PSOE

Más del 70% de los españoles opinan que los ciudadanos no tienen ninguna influencia sobre lo que hace el Gobierno, que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente y que siempre buscan sus intereses personales. La mayoría opina que sin partidos no puede haber democracia (75%), pero la ciudadanía les aconseja integrar a las minorías internas en sus listas, permitir que los candidatos sean elegidos por los afiliados, contar con la figura del defensor del afiliado y dar más participación a las juventudes. Y hay prácticamente consenso, por encima del 94%, en exigir a los partidos que todos sus cargos públicos y orgánicos firmen un código ético.

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Al preguntar por los temas que deberían motivar un acuerdo entre el PP y el PSOE, un 90,8% apuesta por una fiscalidad justa, el 85,7% menciona los fondos europeos, un 84% habla de medidas contra la violencia de género y la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y el 83% cita la política exterior. En la lista que plantea el CIS no figuran, por ejemplo, asuntos como la reforma constitucional, la jefatura de Estado o la distribución de las competencias entre Estado y autonomías.