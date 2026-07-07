Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador

En septiembre de 2019, tras meses de tira y afloja, el Tribunal Supremo daba luz verde al Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Unas semanas después, un buen puñado de medios y nostálgicos del franquismo presenciaron el acontecimiento, que culminó con la inhumación en el panteón de Mingorrubio, en El Pardo. Casi todas las miradas estaban puestas en los 22 descendientes del dictador que aquella mañana se presentaron en Cuelgamuros para acompañar al interfecto y, de paso, volver a plantar cara a las políticas de memoria, su principal enemigo común. Aunque solo dos de ellos, concretamente sus nietos José Cristóbal y Merry Martínez-Bordiú, fueron los elegidos por el clan para ser testigos del proceso de exhumación.

Según el periodista David González en su libro La familia Franco, cincuenta años después, Merry protagonizó una de las anécdotas más comentadas de la jornada. "Fue cuando el hecho en sí de desenterrar a Franco se complicó. El operario de la funeraria, Humberto Sepúlveda, usó mazas y una radial para levantar la pesada lápida y descubrió el pésimo estado del ataúd de Franco. Deformado por la humedad y con los laterales desvencijados, levantar así el féretro era una temeridad. Fue en ese momento cuando [...] Merry se dirigió a la ministra Dolores Delgado y le gritó: '¡Que la maldición de desenterrar a un muerto caiga sobre vosotros!'".

Los nietos de Francisco Franco, Francis Franco y Jaime Martínez Bordiú portan el féretro del dictador tras su exhumación en 2019. / EFE/ Mariscal

Nacida en Madrid en 1956, Merry es la cuarta de los siete hijos de Carmen Franco, la única hija del dictador, y Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde y la persona que tomó aquellas imágenes sobre la agonía del general que acabaron publicadas en el semanario La Revista. Como el resto de sus hermanos, durante su infancia y adolescencia Merry pasó poco tiempo con sus padres, que siempre andaban de viaje o en actos sociales. De hecho, en alguna ocasión comentó que solo tenía un padre y una madre y ambos eran la misma persona: Nani, la niñera británica que les había criado a ella y a sus hermanos en el palacio de El Pardo.

Como bien se cuenta en el mencionado ensayo, la propia Merry aseguraba que era la nieta preferida de Franco, frente a su hermana mayor Carmen, que lo era de la abuela (Carmen Polo). "Fue durante años conocida como 'la jipi' de los Franco por su forma de vestir y de entender la vida, pero su abuelo la llamaba 'la ferrolana' por su carácter duro y su decisión a la hora de pelear por lo que quería". En su adolescencia fue amiga de Ana Obregón y durante un tiempo estuvo saliendo con un hermano de esta, Juan Antonio García Obregón. Claro que luego se enamoró de Jimmy Giménez-Arnau, un periodista y escritor bohemio con fama de progre y descarado, al que conoció por mediación de un amigo en una fiesta en el pantano de Entrepeñas, a finales del 76.

En aquella época, Merry contaba veinte años (por tanto era menor de edad) y se dedicaba a la restauración de muebles, mientras que Jimmy, de 32, llevaba un tiempo ejerciendo el periodismo. Según contó luego este en su libro Yo, Jimmy. Mi vida entre los Franco, un best seller que alcanzó 36 ediciones, lo que más le llamó la atención de aquella muchacha de "cabellera castaña, boca ancha y nariz altiva" fueron su "espontaneidad y desidia". De aquel primer encuentro surgió un romance que haría las delicias de las revistas del corazón y que, al menos al principio, sus protagonistas llevaron con cierta discreción (solían verse en un apartamento en Paseo de la Habana que ella usaba como estudio-taller —y alguno de sus hermanos, como picadero—).

"Con el paso del tiempo la pareja se planteó la posibilidad de irse a vivir juntos, pero Merry prefirió evitar el escándalo que eso supondría y el consiguiente disgusto para su abuela", escribió González. "Decidieron que había que casarse y que las familias se tenían que conocer. Pronto la prensa estaría al tanto del asunto, aunque la primera vez que los retrató confundieron a Jimmy con un exnovio de la nieta de Franco". La noticia del compromiso de la pareja causó extrañeza, puesto que los protagonistas parecían la noche y el día, y algunos desearon que aquello fuese una ilusión pasajera. De hecho, Giménez-Arnau consignó en sus memorias que durante la pedida de mano, su suegro, al que describía como un hombre arrogante, estúpido y rácano, soltó: "No os podéis casar porque hay una campaña de prensa preparada contra la familia Franco; Interviú, lo sé de buena tinta, tiene unas fotos de Merry desnuda".

El periodista Jimmy Giménez-Arnau, en una imagen de archivo. / Europa Press

Al parecer, aquel incómodo momento se zanjó con una llantina de Merry, que dijo que a ella nunca le habían sacado fotos así, y lo cierto es que la boda se celebró igualmente. Fue en agosto de 1977, en el pazo de Meirás y ante 160 invitados entre los que había familiares, amigos y autoridades. Para sacar rédito del asunto, la pareja vendió las fotografías de su enlace a ¡Hola!. Durante mucho tiempo se dijo que Giménez-Arnau había sido el precursor de las exclusivas, pero el periodista Jaime Peñafiel cuenta en uno de sus libros que, varias semanas antes del famoso enlace, la revista decana del corazón, de la que él era redactor jefe, pagó por la exclusiva del nacimiento de Aitor, el hijo de la cantante Massiel y el político socialista Carlos Zayas.

Más tarde, Giménez-Arnau explicó que la idea de hacer caja con su boda no fue suya. "Si hubiera sido mía, la habría registrado. El mercader fue mi cuñado, Francis Franco. Un día vino a vernos a Merry y a mí y nos dijo: '¿No os importaría hacer un reportaje para '¡Hola!'? Os van a pagar un millón de pesetas". El artículo fue un auténtico éxito para la revista, que esa semana vendió más de un millón de ejemplares, y Javier Osborne, que entonces era director de Diez Minutos, compró al matrimonio el reportaje de su luna de miel. En esa misma época, nuestros protagonistas rechazaron el piso en avenida de América que les quería regalar Carmen Polo porque prefirieron quedarse en el palacio del Canto del Pico, en Torrelodones, una de las propiedades más emblemáticas de los Franco, y durante una temporada se dedicaron a viajar por el mundo.

En enero de 1979 tuvieron una hija, Leticia, pero a finales de ese mismo año decidieron poner fin a su matrimonio. Jimmy contó luego que mantuvo una relación cordial con Merry (a quien un juez otorgó la guardia y custodia de Leticia) hasta que vio la luz Yo, Jimmy. Mi vida entre los Franco, donde, entre otras cosas, el periodista y escritor reflejaba la decadencia vivida por el clan familiar que detentó el poder en nuestro país por espacio de cuarenta años. Quizás a modo de venganza, Merry dejó de permitir que la niña viera a su padre —de hecho, Jimmy nunca logró llegar a tener una buena relación con ella—, y tras conseguir el divorcio continuó concediendo reportajes a las revistas del colorín (incluso vendió sus memorias a una de ellas, Diez minutos). En 1983 apareció desnuda en la revista Interviú, que según su versión le había robado esas imágenes, y ese mismo año inició un romance con un profesor de gimnasia americano llamado Gregor Tamler, junto al que se trasladó a San Lorenzo (Canarias).

La nueva pareja se dedicó a dar clases de inglés y entonces dio comienzo la búsqueda de una vida anónima por parte de Merry. Aunque en enero del 86 comenzó a extenderse el rumor de que la nieta del dictador era la amante del socialista Felipe González, entonces presidente del Gobierno, y la protagonista vendió la que sería su última exclusiva para negar lo que a todas luces era un bulo. "Yo sé que soy la nieta de Franco y estoy muy orgullosa de serlo, pero él se murió hace muchos años y no participo para nada ni de la vida política ni de la vida pública", aseguró en febrero de aquel año a ¡Hola!. "Al señor Felipe González solo le conozco de verle por la televisión. Y lo grave es que no sé cómo se puede permitir que una cosa así, falsa, calumniosa y absurda, salga en la prensa".

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Merry se divorció de Gregor en el 91, aunque la noticia no ocupó grandes titulares, y su nombre apenas ha aparecido en la prensa nacional desde entonces. Aun así, se sabe que lleva una vida acomodada (tras repartir el legado de Carmen Franco, que según algunos medios se situaba entre los 500 y 600 millones de euros, todos los hermanos Martínez-Bordiú firmaron un pacto de silencio) y que es consejera de Fiolasa S.L, una de las grandes firmas de su clan, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios. "Con una vida entre Miami y Madrid, la que fuera etiquetada como nieta rebelde o jipi por la prensa [...] decidió no dejarse ver ni siquiera en los eventos familiares", señala González en su libro. "Durante años ha usado María Martínez como nombre para viajar o registrarse en hoteles o reservar mesa en restaurantes. Un nombre común y que otorga justo lo que ella se ha empeñado en buscar: pasar desapercibida".

Fuente: El Periódico de España