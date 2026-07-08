Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios alerta rojaComisión Les NausFacpymeProtestas EgiptoPillado DGTEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

David Sánchez, sonriente, sale de la Audiencia de Badajoz tras concluir el juicio.

David Sánchez, sonriente, sale de la Audiencia de Badajoz tras concluir el juicio. / Jesus G. Hinchado

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
  2. Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
  3. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  4. Luto en las fiestas de Alicante por el fallecimiento de un histórico
  5. Desarticulan una red que explotaba a repartidores en Elda, Petrer, Monóvar y Sax: 0,60 euros por paquete entregado
  6. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  7. Prisión para un conductor ebrio y drogado que atropelló y mató a un joven que se bajó de su coche accidentado en Alicante
  8. Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica

Los apartamentos en la playa ya cuestan el doble que hace cinco años: estos son los municipios de Alicante más caros y más baratos

Los apartamentos en la playa ya cuestan el doble que hace cinco años: estos son los municipios de Alicante más caros y más baratos

Conejos y muflones le pegan un bocado a viñedos y almendros en la provincia de Alicante

Conejos y muflones le pegan un bocado a viñedos y almendros en la provincia de Alicante

La edil de Patrimonio sigue sin aclarar por qué tardó 12 días en avisar a Barcala del escándalo de Les Naus en Alicante

La edil de Patrimonio sigue sin aclarar por qué tardó 12 días en avisar a Barcala del escándalo de Les Naus en Alicante

Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España

Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España

Nayma Beldjilali evita responder a las preguntas sobre por qué tardó 12 días en avisar a Barcala del escándalo de Les Naus

Nayma Beldjilali evita responder a las preguntas sobre por qué tardó 12 días en avisar a Barcala del escándalo de Les Naus

¿Por qué nunca se cae la red en un concierto con 80.000 personas?

¿Por qué nunca se cae la red en un concierto con 80.000 personas?

Muflones campan a sus anchas en un campo de cereales en la comarca de l'Alcoià

Tracking Pixel Contents