El Gobierno aprobó 6.287 millones más de gasto en defensa horas antes de la cumbre de la OTAN

Pedro Sánchez ha reiterado durante la cumbre de la OTAN el mensaje de que el Gobierno “ha hecho los deberes” en referencia al gasto en defensa. Unos compromisos que se traducen en el incremento hasta algo más del 2% del PIB, una meta inicialmente fijada para 2029. Su rechazo a fijarse la meta del 5%, sin embargo, llevó al presidente de EEUU, Donald Trump, a volver a cargar contra España poco antes de arrancar la cumbre, tildándolo de “aliado pésimo” y amenazando nuevamente con romper relaciones comerciales. Tras el encuentro, giro su posición para conceder que España se habría “redimido por completo” al acceder a un gran pago a la Alianza.

Al informe ejecutivo sobre gasto en defensa que Sánchez había preparado para la cumbre de la OTAN se añadió a última hora otra partida de 6.287 millones de euros. El Consejo de Ministros la aprobó el pasado martes justo antes de que el jefe del Ejecutivo cogiese su vuelo para dirigirse a Ankara. Se trata de una transferencia de crédito récord ordenada por Hacienda al Ministerio de Defensa. Casi el doble de la mayor que se ha autorizado en lo que va de año. La referencia del Consejo de Ministros se limita a justificar esta inyección extraordinaria por la necesidad de dar “respuesta a una serie de necesidades en la financiación de varios programas en el presupuesto del Ministerio de Defensa, especialmente en el capítulo de inversiones”.

El Ejecutivo ya había concentrado la mayor parte de las nuevas inversiones en Defensa durante las semanas previas a la cumbre, sumándose al gasto militar durante el mes de junio 8.450 millones de euros. Todo ello sin sumar los préstamos a empresas o las transferencias a otros departamentos involucrados en la consecución del denominado Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

Diferentes fuentes de Moncloa tratan de desvincular el giro de Trump respecto a España con algún pago adicional a la Alianza, como ha sugerido el mandatario de EEUU. Tampoco a concesiones de última hora o cambios respecto a su negativa de seguir elevando el gasto con la meta del 5% del PIB. "Entendemos que se refiere a nuestros datos del 2% porque no hay nada más", zanjan estas fuentes.

Diferentes fuentes de Moncloa tratan de desvincular el giro de Trump respecto a España con algún pago adicional a la Alianza, como ha sugerido el mandatario de EEUU

La partida para defensa aprobada el martes por el Gobierno, horas antes de la cumbre, es significativa porque supone prácticamente la mitad de las transferencias de crédito realizadas en lo que va de año tanto al Ministerio de Defensa como al plan industrial y tecnológico del que participan diferentes departamentos. En total, se trata de 12.792 millones.

A ello hay que sumar el recurso al Fondo de Contingencia, al que se ha acudido principalmente para atender los gastos por la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de la OTAN. Concretamente en dos ocasiones, con un gasto total de 1.072 millones de euros. Pese al acelerón del gasto en defensa, en el Ejecutivo siguen defendiendo su compatibilidad con mantener el Estado de bienestar y como ejemplo ponen el techo de gasto diseñado para los Presupuestos de 2027, que se incrementa en un 6,6% con el foco puesto en incrementar las inversiones en vivienda o dependencia.

Ayuda a Ucrania y misiones OTAN

Sánchez defendió ante los aliados y la atenta mirada de Trump durante la cumbre que España fue en 2025 ha sido el séptimo por volumen total de gasto en defensa, invirtiendo más que 13 países de la Alianza juntos. Se ha triplicado así el gasto desde 2018, pasando de 11.172 a 35.419 millones en 2026. Solo la inversión en equipamiento escaló de unos 6.900 millones de euros en 2024 a casi de 15.000 millones en 2025. La propia evaluación técnica realizada por la OTAN sitúa su grado de cumplimiento de los objetivos de capacidades por encima de la media de los aliados europeos y de Canadá.

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En lo que ha participación en misiones de la Alianza se refiere, España es el tercer país europeo con mayor número de efectivos desplegados, con cerca de 3.000 militares. Con respecto al apoyo a Ucrania, el pasado año España fue el octavo contribuyente de la OTAN y el quinto de la Unión Europea. Desde el inicio de la invasión rusa, se ha comprometido un total de 3.795 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Asimismo, se han formado en territorio español a más de 9.000 militares, lo que representa aproximadamente uno de cada diez efectivos entrenados en Europa.