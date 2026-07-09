Caso Leire
La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama
Los investigadores sostienen que el nombramiento buscaba facilitar la influencia de una presunta red en organismos públicos para favorecer intereses particulares
EFE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano le consiguió un puesto a la exmilitante socialista Leire Díez en este organismo para permitir que los miembros de la trama que esta constituía junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández ocuparan puestos de relevancia para aprovecharlos en su beneficio o el de terceros.
"La primera de las actuaciones con aparente relevancia penal que se considera de interés para la causa y en las que los elementos recopilados otorgan participación a Serrano, guarda relación con el propio nombramiento de Leire como Responsable del Área de Administración Local de Correos", sostiene la UCO en el último informe entregado al juez del caso, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso EFE.
Los indicios recabados otorgan a Serrano, según la UCO, participación en los hechos investigados y relacionados "tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno".
Fuente: El Periódico
- El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
- La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- Detienen a dos trabajadores de una discoteca de Alicante por agresión sexual a una menor y a una joven
- Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
- La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales