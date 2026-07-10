Informe de la UCO: así se enchufó a Leire Díez en Correos saltándose el concurso de la empresa

“No te preocupes, que lo tuyo sale”. El mensaje de whatsapp se iluminó en la pantalla del teléfono móvil de Leire pasadas las ocho la mañana del 17 de mayo de 2021. El remitente era su amigo Vicente. Estaban chateando temprano; ella inquieta, y él tranquilizándola: podía ya albergar esperanzas fundadas de que iba a entrar en Correos, y no acarreando cartas y paquetes, sino como jefa de departamento.

Aquella conversación de hace ya cinco años entre la fontanera socialista Leire Díez y el entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, ha sido recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe, elevado este jueves al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.

El relato es uno de los indicios por los que los guardias piden autorización al magistrado para volcar los datos que guarde el móvil de Juan Manuel Serrano, entonces presidente de Correos, terminal telefónico intervenido por la UCO.

Se trata de una porción de la investigación policial del cada vez más amplio caso Leire, la que podría sostener que, de momento supuestamente, la muñidora socialista y sus amigos montaron una red de influencias y ayudas mutuas para manejar negocios con contratos y sociedades públicas y, posteriormente, para tratar de parar las investigaciones judiciales sobre la corrupción que anidaría a la sombra del PSOE.

Para esa trama fue fundamental, en aquella primavera de 2021, enchufar a Leire.

El enchufe

La covachuela más propicia fue Correos, la empresa pública cuya presidencia le había dado el partido a quien había sido jefe de gabinete del secretario general, Pedro Sánchez, antes de que el PSOE alcanzara el poder con la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El nombre de Juan Manuel Serrano aparece en aquel tráfico de mensajes de buena mañana del 17 de mayo de 2021. Antes de chatear con su amiga Leire, Vicente había hablado con Serrano. Los tres se conocían desde los tiempos de la cocina en las federaciones socialistas para apoyar a Pedro Sánchez en su carrera por la secretaría general del partido.

Juan Manuel Serrano, el colaborador de Pedro Sánchez que, supuestamente, enchufó a Leire Díez en Correos, durante una comparecencia en el Senado. / Fernando Sánchez - Europa Press

Según el informe de la UCO, a las 7:49 de la mañana de aquel día -la hora UTC registrada en la app es las 6:49, pero es una hora más en España-, Vicente Fernández, presidente de la SEPI, le escribe un largo mensaje telefónico a "Juanma" Serrano, presidente de la empresa pública Correos. Es un mensaje con dos puntos, sobre cuestiones de gestión pendientes entre los dos. La primera es “lo que hablamos de Leire”.

“¿Podríamos ponerlo ya en marcha?”, le pregunta Fernández. “Había pensado que, tras la reorganización [de Correos] Tote [José Luis Pérez Pastor, ejecutivo de confianza de ambos y ex alto cargo de la Junta de Andalucía] se encargara de los temas institucionales en los territorios. Podría asignársele a que trabajara ella con él. ¿Te parece bien?”

La respuesta del presidente de Correos, tres minutos después, es afirmativa, pero lacónica: “Ok, vamos hablando”.

Al poco, Leire irrumpe en el whatsapp de Vicente Fernández: “Te ha respondido Juanma?”, le pregunta. Y él la tranquiliza con su “no te preocupes…”

“Bueno para todos”

Aquella conversación de mayo de 2021 fue el inicio de una maniobra para imponer la entrada de Leire Díez en Correos como ejecutiva, según los investigadores, saltándose los procedimientos internos. La UCO relata en su informe un proceder caciquil clandestino, para conseguirle a la entonces militante socialista un puesto de trabajo con cargo al erario.

Obtener un puesto en la Administración para Díez era, según sospecha la Guardia Civil, clave para una trama que se dedicaría a la “obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI” y “la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno", dice el nuevo informe de la UCO.

A partir de aquel “Ok, vamos hablando”, se desencadenan las acciones que conducen a meter a Leire Díez en un rincón de la maquinaria del Estado. “Enhorabuena, Leire xq ayer el Presidente de Correos te confirmase que te contratan en su empresa (...) Es bueno para ti y bueno para todos”, le diría Vicente Fernández en el chat Hirurok, que compartía con Leire y con el empresario vasco procesado Antxon Alonso.

Esa felicitación se formulaba en Hirurok el 21 de junio de 2021, “con anterioridad a que se realizase cualquier anuncio o procedimiento para la provisión del puesto”, dice la UCO en su informe.

Una plaza dada

La plaza estaba dada, aunque en apariencia se iba a abrir la vacante a todo el personal de Correos. Cinco empleados concursaron en vano. El 13 de octubre de 2021, Leire Díez chatea con Tote. Él es el vicesecretario general técnico de Correos, pero le ofrece a Leire, que está en el paro, un borrador elaborado por Recursos Humanos de “perfil de relaciones institucionales”, o sea, la plaza que ella ocuparía con el tiempo. “Modifica lo q estimes”, le dice en uno de los mensajes.

Ella entra en el documento, cambia dos cosas y se lo reenvía a Tote. “A ver qué te parece”, le dice. Entre esas cosas se añade al perfil que quien quiera ejercer en “Relaciones Institucionales” ha de tener titulación académica “especialmente en Periodismo”.

Por los requerimientos de información que la UCO hizo a Correos en diciembre pasado, en el arranque del caso Sepi, se sabe que el servicio postal convocó a su personal con un anuncio interno en octubre de 2021. Objeto: ocupar un puesto de Responsable del Área de Gestión de la Administración Local. Plazo de presentación de currículos: hasta el 24 de aquel mes.

El día 25, un día después, Leire le escribe a Pérez Pastor a la hora de comer: “Tote! Ya he acabado”; “me incorporo el 15 casi con toda seguridad”.

Se habían presentado cinco empleados de la compañía, pero la subdirectora del departamento de personal escribe a sus superiores un correo electrónico en el que le explica: “Al no haber encontrado candidaturas internas que cumplan la totalidad del perfil requerido, hemos procedido a la búsqueda externa”. El hallazgo de esa búsqueda iba en un documento adjunto: se titulaba “Informe Leire Díez”.

Según la UCO, la “búsqueda externa” no fue precisamente amplia: se hizo sin que se hiciera público ningún anuncio, a tiro hecho.