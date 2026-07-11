Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España a semifinalesDoble crimen machista en Alicante11 detenidos en El CampelloIncendio AlmeríaVirus del Nilo en AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sin rival

Óscar López será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid tras superar el máximo de avales en las primarias

El dirigente socialista acumula 2.092, equivalentes al 15% del censo, y ninguna otra precandidatura alcanza el mínimo exigido

Óscar López tratará de arrebatar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso.

Óscar López tratará de arrebatar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea San Martín

Madrid

Óscar López será el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras superar el máximo de avales establecido en el proceso de primarias de los socialistas madrileños.

Según ha informado el PSOE de Madrid, López ha rebasado los 2.092 avales requeridos, una cifra que representa el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid.

La formación ha señalado además que ninguna otra precandidatura ha alcanzado el mínimo de avales exigido para seguir adelante en el proceso, por lo que López se convierte en el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde previsiblemente se enfrentará a la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en las próximas elecciones autonómicas.

Noticias relacionadas y más

El PSOE de Madrid ha trasladado su felicitación a Óscar López tras confirmarse el resultado del proceso interno.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
  2. La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio
  3. Los racós, los cuartelillos y las barracas tendrán que cerrar en las Fiestas de Agosto de Elche entre las 17 y las 20 horas
  4. Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja
  5. El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas
  6. Esta ruta de senderismo está en Alicante y tiene de todo: río, bosque, molinos y hasta un tobogán de piedra natural
  7. El hombre del semáforo al que más de medio Alicante reconoce por su sonrisa
  8. Un accidente provoca retenciones en ambos sentidos de la A-70 en Alicante

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

Martin Heidegger, filósofo: “La esencia de la tecnología no es en absoluto algo tecnológico”

Martin Heidegger, filósofo: “La esencia de la tecnología no es en absoluto algo tecnológico”

Alicante estudia implantar dos herramientas de inteligencia artificial para mejorar el empleo y la atención a la ciudadanía

Alicante estudia implantar dos herramientas de inteligencia artificial para mejorar el empleo y la atención a la ciudadanía

Dany Mixtika: del Misteri al Orgullo

Dany Mixtika: del Misteri al Orgullo

Aemet lo confirma: comienza el ligero descenso de las temperaturas este sábado en Alicante

Aemet lo confirma: comienza el ligero descenso de las temperaturas este sábado en Alicante

El error que muchos cometen al lavar el coche en verano y puede dañar la pintura

El error que muchos cometen al lavar el coche en verano y puede dañar la pintura

Europa sueña con dejar de depender de la tecnología de EEUU: los expertos no lo tienen tan claro

El PSOE de Alicante denuncia falta de prevención frente al riesgo de incendios en las partidas rurales y montes

El PSOE de Alicante denuncia falta de prevención frente al riesgo de incendios en las partidas rurales y montes
Tracking Pixel Contents