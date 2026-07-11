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Incendio Forestal

Pedro Sánchez tiene previsto visitar este lunes la zona del incendio de Almería

La visita se produce mientras los equipos de extinción aprovechan la mejora de las condiciones meteorológicas para tratar de estabilizar el incendio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Jesús Hellín - Europa Press

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EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este lunes la zona del incendio forestal en Los Gallardos (Almería), donde han muerto doce personas y se han calcinado ya unas 6.600 hectáreas, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Sánchez tenía previsto acudir este lunes al acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz), pero lo ha aplazado hasta el día 15 debido al luto por la muerte de doce personas en el incendio de Almería, han informado a EFE estas fuentes.

El acto se celebrará finalmente el miércoles 15, el día en el que entra en vigor de forma provisional el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit.

Mientras tanto, se prevé que Sánchez se desplace este lunes hasta la zona del incendio, donde este sábado ya ha estado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha asegurado que, en sus peores momentos, el fuego llegó a avanzar a una velocidad de cien metros por minuto.

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La mejora de las condiciones meteorológicas, con vientos débiles, permiten este sábado abrir "una ventana de oportunidad" en la lucha contra este incendio.

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