Feijóo activa el modo campaña: viajes, anuncios y "pisar" mucha calle

En ninguna campaña electoral de un candidato que se precie pueden faltar cinco cosas: viajes, mítines, reuniones, anuncios y apretones de manos. Muchos apretones de manos o reparto de 'dos besos'. Por el momento, en el calendario electoral no hay una fecha fija para los próximos comicios nacionales -podrían celebrarse desde dentro de dos meses a julio de 2027-, pero, ante esa sombra permanente de un adelanto electoral inesperado, Alberto Núñez Feijóo ha activado la maquinaria electoral y en las dos últimas dos semanas se ha lanzado a cosechar cuatro de esos cinco elementos imprescindibles del buen candidato. Solo le ha faltado algún mitin, pero, en pleno periodo vacacional y con las altas temperaturas, puede que sea, incluso, desaconsejable.

Desde hace un par de semanas, en el PP parecen conscientes de que las elecciones no van a ser inmediatas. La llegada del verano y, sobre todo, el rechazo de Pedro Sánchez a convocarlas, han aplacado la intensidad de los populares, que, por momentos, veían instalar las urnas de un día para otro. La premisa, ahora, es distinta: da igual cuándo se celebren los comicios; el caso es estar preparados para ese momento. Lo dijo el expresidente José María Aznar hace unos días: "Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuándo se convoquen, sino entender bien lo que decidirán".

Y a esa tarea se ha entregado el presidentedel partido en los últimos 15 días. Ha visitado Barcelona, Murcia, Santander, Castellón, Bilbao y Pamplona; se ha reunido con empresarios catalanes y vascos, con familias con hijos que padecen enfermedades graves y con varias direcciones autonómicas del PP; ha anunciado su plan fiscal y una ley sobre los concebidos no nacidos; y ha grabado vídeos "pisando la calle", saludando a unos y a otros y visitando alguna fábrica. Nunca puede faltar nunca la imagen del candidato con un gorro de obra y un chaleco reflectante.

Saludos y fotos

Es difícil recordar el momento exacto en el que Feijóo empezó a echarle en cara a Pedro Sánchez que no podía salir a la calle, que estaba alejado de la realidad, mientras él se paseaba por cualquier lugar de España con total tranquilidad. El caso es que ese discurso, puede que más de tres años después, lo sigue manteniendo. "Seguimos pisando calle y escuchando las preocupaciones de la gente", publicó el líder del PP en la red social Instagram junto a un vídeo grabado en Murcia, el pasado 30 de junio, en el que aparece charlando con una decena de ciudadanos.

"¿Cómo está, jefa?", le pregunta a una señora de más de 70 años durante su paseo por Murcia. "Muy bien y usted mucho mejor", le responde. Esta escena, con otros protagonistas, se repite en los vídeos de sus paseos por Santander, Castellón o Pamplona, donde, vestido para los San Fermines, se hartó a hacerse fotografías. "Qué cosas tiene España: se disfruta más cuando uno puede salir a la calle. Otros no pueden", señala en la descripción de otro de sus vídeos, en una nueva alusión indirecta a Sánchez.

Medidas y propuestas

Feijóo también ha aprovechado este final de curso parlamentario para poner sobre la mesa un puñado de medidas que, según afirma, pondrá en marcha si llega a la Moncloa. Hace unos días anunció una Ley CUME (Cuidado de Menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave) para ampliar las prestaciones y permisos por cuidado de hijos más allá de los 26 años en situaciones de gran discapacidad o dependencia. Esta semana también habló de una futura ley de concebidos no nacidos al estilo de la impulsada Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Y el pasado martes, ante empresarios vascos, enumeró las líneas clave de su plan fiscal, con bajadas de impuestos y eliminación de trabas burocrática. No obstante, el anuncio quedó eclipsado por sus polémicas palabras al tildar de "cáncer" el absentismo laboral, relacionándolo con las bajas médicas. Algo similar ocurrió la semana anterior, cuando puso el foco la "ingeniería electoral" del Gobierno con la nacionalización de 2,5 millones de personas a través de la 'ley de nietos'.

Poner a punto el partido

Otra de las tareas a las que se ha entregado el líder de los populares es a poner a punto el partido de cara al próximo ciclo electoral. A finales de junio viajó a Barcelona para asistir a la reelección de Alejandro Fernández como presidente del PP catalán. "El cambio no puede llegar sin Catalunya, ni tampoco contra ella", dijo allí Feijóo. Días después se desplazó a Murcia, para participar en la reunión de la Junta Directiva del PP autonómico junto a Fernando López Miras. Desde entonces, en todos los territorios que ha visitado ha estado arropado por los suyos.

A esto se suma que el líder del PP ha activado los mecanismos internos del partido para tener a todo el mundo "listo y preparado" de cara a esas futuras elecciones generales. Será el próximo sábado, 18 de julio, cuando el partido proclame a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincias, con la intención de tener ya engrasada la maquinaria. Será a la vuelta de verano cuando haga lo mismo con los candidatos autonómicos que tendrán que enfrentarse a las urnas en mayo del próximo año. La premisa es clara y la verbalizó también la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz: "Lo importante no es la fecha, sino que estemos preparados".