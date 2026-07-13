POLÍTICA
Ayuso arremete contra la propuesta de sistema de financiación autonómica: "Es una traición"
La presidenta madrileña avisa al resto de autonomías ante la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal: "Espero que las comunidades sepamos hablar como se merece este 29 de julio"
Víctor Rodríguez
Nuevo aldabonazo de Isabel Díaz Ayuso contra la propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica. La presidenta madrileña rechaza de plano el borrador remitido a las comunidades desde el Ministerio de Hacienda, que no ha dudado en calificar de "tomadura de pelo", "trampa" o sistema pergeñado "para comprar voluntades".
No es solo la propuesta. La dirigente madrileña ha criticado también la forma en que se ha mandado la propuesta, "con España a 40 grados" el pasado viernes, y con la intención de que los representantes de las comunidades autónomas voten la propuesta el 29 de julio en la reunión convocada del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Para que como con las elecciones generales [de julio de 2023], se haga en una coyuntura de una España que está fuera del juego", ha subrayado. "Yo a eso lo llamo traición y ser un trilero", ha enfatizado a continuación.
Ayuso ha aprovechado su intervención presentando al presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos en un desayuno informativo sobre el futuro Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará en septiembre en Madrid, para enviar también un aviso a navegantes dirigido al resto de comunidades autónomas. "Espero que las comunidades autónomas sepamos hablar como se merece este 29 de julio porque todo ese texto va en contra de 14 de las 15 comunidades autónomas que conforman el régimen el sistema de régimen común", ha advertido en referencia al rechazo a una propuesta que espera sea mayoritario, particularmente entre las regiones gobernadas por el PP. La propuesta elaborada por la anterior ministra, María Jesús Montero, solo contó con el respaldo de Cataluña.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado el borrador remitido ahora "profundamente ilegal" y "profundamente injusto". "Con esa nueva propuesta Cataluña va a llevarse el 22% de todo el sistema de financiación cuando es la tercera región más rica de España", ha asegurado. "Se evidencia que es una tomadura de pelo y que lo que intentan es pergeñar un nuevo sistema de financiación para comprar voluntades".
El fin último, ha insistido continuando con un mensaje habitual en su discurso, sería contentar al independentismo, y llevar el modelo de Estado a "algo que no somos: Cataluña nunca fue una nación y desde luego España, una república federal plurinacional".
Con ello además se perpetuaría un reparto de recursos desigual que, ha insistido, dejaría infrafinanciadas a regiones como Murcia, Valencia o Canarias y que también sería lesivo para Madrid. "Van a intentar perseguirnos para que no bajemos impuestos, van a intentar imponer de manera sectaria, atentando contra el supuesto dumping fiscal, que no sigamos defendiendo la libertad económica y empresarial, que es la clave de Madrid, con un sistema totalmente confiscatorio que acaba con el alma de esta región", ha enunciado.
El mensaje, ha concluido, es claro. "Se trata", ha dicho, "de ir contra las familias, las empresas y los contribuyentes y que el dinero se lo tienen que gastar los políticos sí o sí. Porque si no te lo gastas, ya se lo gastan los socios independentistas".
Fuente: El Periódico de España
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