Juanma Moreno lamenta que el cambio climático agrava el verano en Andalucía: "Ya se ha quemado el triple de superficie que el año pasado"

Se prevé un verano duro en Andalucía. El fuego que se desató el pasado jueves en Los Gallardos, Almería, ha puesto en relieve la dificultad que enfrenta la comunidad andaluza este verano en materia de incendios forestales. Según ha confirmado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en lo que va de periodo estival, "ya se ha quemado el triple de superficie que el año pasado".

Las llamas han terminado con la vida de 13 personas y provocó el desalojo de alrededor de 1.600 personas en distintos núcleos, que ya pueden volver a su casa de forma progresiva. En total, han ardido más de 7.000 hectáreas impulsadas por las fuertes rachas de viento, que el viernes se establecieron en rachas de entre 20 y 30 kilómetros por hora, y la orografía del terreno que dificultaba la llegada de vehículos para luchar contra el fuego.

Estas llamas se suman a las que vivieron en Villanueva de los Castillejos, Huelva, en junio, o el de Grazalema. Las fuertes lluvias que vivió la comunidad autónoma a principios de año, que provocaron el crecimiento de matorrales, sumadas a las altas temperaturas de los últimos días, que los han secado, se han convertido en el combustible perfecto para que las llamas puedan avanzar sin control por el campo.

El cambio climático propaganda las llamas

"El cambio climático está afectando de manera muy, muy, muy importante, y lo estamos viendo en un desorden climático con eh situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas", ha lamentado el presidente de la Junta, que ha comparecido ante los medios junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, ha pedido colaboración y cooperación a las administraciones.

Moreno ha anunciado su voluntad de aumentar las investigaciones sobre los "incendios de nueva generación". Es por ello, que el dirigente popular ha pedido a la ciudadanía que asuma "esa sensibilidad y esa autoprotección que es fundamental", que avise al 112 si ve humo, que alerte a las autoridades si percibe comportamientos de pirómano y que estén en alerta a los avisos que den las autoridades sobre los fuegos.

El presidente de la Junta de Andalucía ha planteado la posibilidad de incluir en el modelo educativo autonómico conocimientos sobre los incendios forestales. El objetivo, según él mismo ha detallado, es dar sensibilidad a los más jóvenes para poder adaptarse a "estas nuevas circunstancias". "Es un mínimo de información y conocimiento que nos permita salvar la vida", ha insistido el dirigente popular. Aun así, no ha mencionado las si

Evolución del incendio

Moreno ha comparecido para informar sobre el incendio que se mantiene activo en Los Gallardos. "A lo largo del día estamos convencidos de que podemos dar por controlado este incendio", ha explicado el presidente cuatro días después de que se declarará el incendio. Aun así, Moreno ha anunciado que los servicios de emergencia esperan poder controlar las llamas este mismo lunes, el paso previo a la extinción.

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El clima ha dado una tregua en las últimas 48 horas después de días de fuertes vientos. Esta nueva situación ha permitido que efectivos de los Bomberos del Levante, los agentes del Plan Infoca o los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) hayan trabajado unidos y hayan conseguido evitar el nacimiento de nuevos. Así, ha defendido que este "es el camino correcto en una emergencia de esta naturaleza".

Fuente: El Correo de Andalucía