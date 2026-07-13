Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor en AlicanteSilencio Barcala Les NausHomenaje Miguel Ángel BlancoAlicantino amputación MaldivasInvasión mosquitos vueloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Mundial de Fútbol

El PP rebaja la columna de Rajoy sobre Francia a un "sarcasmo sin mala intención"

Sémper critica a Sánchez por pedir que "gane el mejor" y dice que quiere que gane España aunque "juegue peor"

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular.

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular. / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Desde hace varios años, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se dedica a analizar el paso de la Selección masculina de fútbol de España por las competiciones internacionales. El exlíder del PP suele echar mano de chascarrillos, pero su último entrega ha provocado polémica al asegurar que Francia, la próxima rival de España, juega "sin franceses", dado que la mayoría de los jugadores son negros. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Emannuel Macrón han criticado estas palabras. Sin embargo, desde el PP aseguran que las columnas de Rajoy son "sarcásticas" y "sin mala intención".

El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, ha quitado hierro a la columna publicada por Rajoy en el medio El Debate. "Son comentarios a favor de España y yo lo circunscribiría a este perímetro y no le daría otra interpretación", ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Así, ha asegurado que son columnas "sarcásticas, que van sin mala intención" y que esa expresión concreta fue también "sin mala intención".

Además, ha tratado de emular los enredos verbales del expresidente para rebajar la polémica: "Voy a decir algo que probablemente el señor Rajoy esté de acuerdo: para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés, sino fueras francés no podríais jugar en la selección nacional de Francia, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país. Esto es una frase más propia de Rajoy que de mí, pero es que es así, es de sentido común".

Noticias relacionadas y más

Sémper, lejos de querer cerrar ahí la polémica, ha aprovechado para cargar contra Sánchez por un mensaje en la red social X en las que criticaba las palabras de Rajoy y terminaba diciendo: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo". "Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor", ha dicho y, a los pocos segundos, se ha enmendado: "que no va a jugar peor, estoy convencido, pero aunque juegue peor esperamos que gane España en cualquiera de sus circunstancias".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
  3. Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar
  4. Así renace un río bloqueado por un muro artificial: barbos y truchas autóctonas vuelven a sus dominios
  5. Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
  6. El fundador de la terminal de cruceros de Alicante se querella contra sus antiguos socios, a los que acusa de maquinar para echarle del proyecto
  7. Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina
  8. Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

La Generalitat inicia las obras de "tranviarización" del TRAM en Benidorm para mejorar su integración

La Generalitat inicia las obras de "tranviarización" del TRAM en Benidorm para mejorar su integración
Tracking Pixel Contents