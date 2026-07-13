ALMERÍA
Sánchez visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos
El presidente del Gobierno visitará el puesto de mando avanzado en Turre y se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencia tras el grave suceso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este lunes las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, que ha causado la muerte a 12 personas y ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas.
Sánchez visitará la zona acompañado de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, según ha informado el Gobierno a través de una convocatoria a los medios de comunicación.
En concreto, el presidente del Gobierno acudirá al puesto de mando avanzado de Turre y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio del pasado jueves, uno de los más graves ocurridos en España.
Tras la visita, hará una declaración institucional.
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