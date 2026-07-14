El PP, tras conocerse la condena a David Sánchez: "La Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó este martes nada más conocerse la sentencia condenatoria a David Sánchez que "la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez". "El hermano de Sánchez ha sido condenado, como 'su' Fiscal General, como 'su' primer número 2, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo. A pesar de los intentos de extorsión, de chantaje y de coacción de la cloaca a sueldo del PSOE, la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez", dijo a través de la redes sociales.

En los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, sostuvo que el de hoy es un "día histórico" que "haría caer a cualquier Gobierno". "Es lamentable", resumió, que el jefe del Ejecutivo tiene a su entorno condenado y está de viaje en París "celebrando" la Fiesta Nacional en Francia. A su juicio, hace mucho tiempo que Pedro Sánchez tenía que haber dimitido.