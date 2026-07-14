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Sentencia a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en directo: última hora y reacciones políticas

David Sanchez este martes 6 de Junio a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz

David Sanchez este martes 6 de Junio a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz / Jesús García Hinchado / EXT

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Iván Gil

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La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. De este modo, el líder socialista está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán a la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, pasando por la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y por el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

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