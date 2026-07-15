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Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Más frentes judiciales
Este miércoles el foco está en la deliberación de la Audiencia de Madrid sobre los recursos de Begoña Gómez. Además, Pedro Sánchez podría reaccionar ante la condena a su hermano, aunque en los actos que tiene programados no tiene previstas preguntas.
Jose A. Rico
El CIS publica su primera encuesta tras la condena a prisión de Ábalos y la imputación de la directora de la Guardia Civil
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará este miércoles, a las 12.30 horas, el barómetro de julio, la primera encuesta realizada tras la condena a 24 años de cárcel del exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas' y tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas, en el marco del caso Leire Díez.
La Guardia Civil reseña en su informe una transferencia mayor, y de una sola vez de la firma Oliver Gruppe SL, que vincula al abogado Ismael Oliver Romero, primer letrado de Koldo García en la causa por corrupción que le ha llevado a la cárcel junto al exministro José Luis Ábalos. En este caso se trata de una transferencia de 27.225 euros.
Según la investigación de la UCO, ese dinero habría llegado a Leire Díez después de pasar por dos sociedades: el PSOE pagó la misma cantidad a la firma estudio Jurídico I. Oliver & Partners el 26 de febrero de 2025. Luego, la sociedad limitada Oliver Gruppe habría pagar los referidos 27.225 euros a la agente socialista.
La UCO recuerda al juez que Leire promovió en el PSOE que se pagara a dos abogados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. En el primer caso "habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire", dice el informe policial.
Sobre la UCO y los pagos a Leire Díez
En un informe elevado al juez, la UCO refiere pagos del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver en 2024 y 2025 por diversos conceptos, utilizando sociedades intermedias y siempre con un origen en una factura girada al PSOE. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el abogado Ismael Oliver han sido llamados a declarar como investigados por el juez Pedraz el próximo 9 de septiembre. Zarrías habría abonado a Leire Díez cuatro transferencias de 4.000 euros cada una como supuesta nómina de la firma Zaño Sociedad Consultora, entre junio y septiembre de 2024 y sin cadencia mensual. El total percibido por esta vía es de 16.000 euros. Para la Guardia Civil "estas nóminas percibidas por Leire Díez habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE. El dinero fue a parar a una cuenta familiar de Kutxabank que Leire Díez comparte con su pareja.
El requerimiento de información en el PSOE llevado a cabo por los agentes dio como resultado el hallazgo de cuatro facturas giradas al partido por Zaño, cada una de 7.500 euros más IVA, según un contrato de servicios de Zarrías a su partido. Esos pagos se hicieron también en la segunda mitad de 2024, entre agosto y noviembre, con una "proximidad temporal" que hace sospechar a la UCO de una conexión entre los ingresos que del PSOE recibía Zaño y los pagos que esa firma hacía a Leire Díez.
Apoyo cerrado desde el PSOE
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, mostró su apoyo a los condenados: "David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y cuentan con todo el apoyo del Partido Socialista. Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella", aseguró al tiempo que subrayó que el fallo "no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia".
Iván Gil
El Gobierno confía en que se revocará la sentencia contra David Sánchez: “La Fiscalía ha ido desmontando todas las acusaciones”
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en la confianza del hermano del jefe del Ejecutivo y confiado en que sea revocada por instancias superiores. Tras recordar el origen en la "denuncia de una organización ultraderechista", Saiz ha apuntado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "nunca ha habido acusación particular" y que "la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones", pidiendo su absolución. De ahí que se haya mostrado confiada en que instancias superiores "constatarán la inocencia" de los condenados.
La sentencia inhabilita a todos los cargos públicos y trabajadores de la Diputación implicados en la contratación del hermano del presidente del Gobierno
Nueve son los cargos públicos y funcionarios de la Diputación de Badajoz que se han sentado en el banquillo: Ricardo Cabezas, Emilia Parejo, Francisco Martos, Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas Calderon, Félix González Márquez, Manuel Candalija y Luis Carrero.
Juan José Fernández
Leire Díez cobró del PSOE 43.225 euros en su cuenta personal a través de sociedades interpuestas, según la UCO
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha cifrado en 43.225 euros lo que Leire Díez habría cobrado del PSOE por diversos medios indirectos, supuestamente como muñidora al servicio del partido, según el último informe elevado por los investigadores al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que investiga la trama de corrupción urdida en torno al partido socialista.
Feijóo: "Que nadie esté por encima de la ley debería reconfortar a todos los españoles"
El presidente del Partido Popular tiró de una frase que suele decir Pedro Sánchez cuando se refiere al caso de su hermano así como al de su mujer, Begoña Gómez, para valorar la sentencia condenatoria a David Sánchez. “La verdad acabará imponiéndose”, recordó Alberto Núñez Feijóo. "Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del ex fiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz"; señaló Feijóo en X tras conocerse la condena a 9 años de inhabilitación para el hermano del presidente del Gobierno, y subrayó que el hecho de que el hecho de "que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles".
Iván Gil
Puente califica la sentencia contra David Sánchez como un intento de "derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas"
La resolución se ha hecho pública al mismo tiempo que el jefe del Ejecutivo asistía en París al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.
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