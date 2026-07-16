Resolución del TJUE
El Gobierno celebra la sentencia europea sobre la ley de amnistía para pasar página del 'procés'
Desde el Ejecutivo esperaban este aval para poder cumplir sus compromisos de investidura con los independentistas y apuntalar la "convivencia y normalización" para pasar página del 'procés'
El Gobierno confiaba una sentencia "positiva" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía y ha visto cumplidas todas sus expectativas. El fallo dictamina que la ley de amnistía es una norma compatible con el derecho comunitario, en línea con las tesis defendidas hace un año por el abogado general de la UE. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá resolver los recursos de amparo, con un dictamen previsiblemente favorable, y será el Tribunal Supremo el que deba acatar la norma en un nuevo fallo.
Desde el Ejecutivo esperaban este aval para poder cumplir sus compromisos de investidura con los independentistas y apuntalar la "convivencia y normalización" para pasar página del procés. La aplicación total de la amnistía, cuando lo dictaminen ahora los tribunales españoles, supondrá el levantamiento de las órdenes de detención para Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, además de eliminar las penas de inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados por malversación, un delito que el Supremo rechazó amnistiar.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, trasmitía este martes su confianza en que la sentencia fuese “clara y contundente” en línea con una norma que en el Ejecutivo calificaban como "legal, legítima y emanada del Parlamento”. Tras ello, y como han demandado ahora desde las formaciones independentistas, abogaba por aplicar la medida de gracia "con diligencia y sin dilación”.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un joven de Elda deja atrás su vida en Alicante para montar un bar en un pueblo de Cuenca de poco más de veinte habitantes
- La Justicia obliga al Ayuntamiento de Alicante a pagar más de 744.000 euros en intereses tras un aluvión de sentencias por el retraso en el pago de facturas
- Máximas de casi 44 grados y una sensación térmica de 51 grados: la cuarta ola de calor asfixia Alicante
- Un nuevo restaurante de Alicante se incorpora a las recomendaciones de la Guía Michelin
- Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja
- El Campello suspende el castillo de fuegos en las fiestas del Carmen y lanza un aviso sobre la asistencia a la misa
- Mario Bros celebra su 40 aniversario en Santa Pola
- Compromís pide investigar el hallazgo de la Venus de Alicante al Gobierno y al Consell