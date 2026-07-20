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Mundial de Fútbol

El PP usa la victoria de España para atacar a Sánchez: "La lección es que no estamos condenados a la decadencia"

Los populares vinculan los valores de la Selección española al proyecto de Feijóo

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, duranre la rueda de prensa tras el Comité de Dirección del partido celebrado este lunes en la sede del partido en Madrid.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, duranre la rueda de prensa tras el Comité de Dirección del partido celebrado este lunes en la sede del partido en Madrid. / Sergio Pérez / EFE

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Con la euforia porque España haya ganado su segundo Mundial de fútbol aún vibrando en las calles, el PP ha aprovechado la victoria de este domingo para arremeter contra Pedro Sánchez. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha contrapuesto los valores de La Roja a los del presidente del Gobierno para, acto seguido, atribuírselos a Alberto Núñez Feijóo. Además, arremetiendo contra el Ejecutivo, ha señalado que el Mundial que ha hecho España es una lección de que el país no está "condenado ni a la decadencia, ni al deterioro, ni a la mediocridad".

"Nos estábamos acostumbrando a la peor versión de España y esta semana hemos recordado a la mejor", ha sentenciado Ezcurra desde la sede del PP en Madrid tras felicitar a la Selección por su victoria ante Argentina. No obstante, y aunque ha dicho claramente que no quería "politizar" el deporte como hacen otros, ha sostenido que durante unos días los españoles han "levantado la vista del lodazal" y han hablado "un poquito menos de causas, de imputados, para pensar en otra cosa".

Ezcurra ha asegurado que la sociedad española estaba "con los ánimos un poquito bajos" y que ha sido el triunfo en la final de Nueva York lo que ha servido para cambiar las cosas: "Lo que nos ha recordado es que todavía somos capaces de ilusionarse y que los españoles no nos vamos a rendir nunca".

El análisis de la Selección

"Un equipo que se presenta sin soberbia, sin colgarse medallas antes de ganarlas, sin vivir del relato es un equipo ganador, con cada uno en su sitio, nadie por encima de los demás y con una ambición enorme. Creemos que esa es la lección que la humildad y la ambición no se estorban, sino que se necesitan, que no existe ninguna maldición española y que los españoles no estamos condenados ni a la decadencia, ni al deterioro ni a la mediocridad", ha sido el análisis que ha hecho la dirigente popular, dejando caer esa crítica al Gobierno.

Por si faltaba alguna duda, al final de su primera intervención, Ezcurra ha vuelto al mismo tema: "Comencé diciendo que la Selección nos ha recordado algo que el Gobierno ha tenido un empeño muy serio en hacernos olvidar, y es mucho más une que lo que nos separa, que España no está condenada a ninguna mediocridad, que se puede trabajar con los pies en el suelo y a la vez se puede apuntar tan alto como queramos y que la ambición no es soberbia cuando la sostiene el esfuerzo. Eso es exactamente lo que Alberto Núñez Feijóo le propone a España y a los españoles".

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"La mejor versión de España existe, la hemos visto esta semana, y ahora solo toca llevarla a la política", ha concluido. Sin embargo, a los minutos, tras ser pregunta sobre si estaba contraponiendo los valores de la Selección a los del Gobierno, Ezcurra ha tratado de desviar el asunto: "Nosotros vamos a intentar no hacer algo que llevamos soportando tres años y esperamos que esto termine pronto, que es politizar el deporte". Eso sí, ha insistido en que los "valores" que tanto ha ilusionado a la sociedad recuerdan "que España es un gran país en un momento en el que los españoles tenían el ánimo un poco bajo".

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Fuente: El Periódico

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