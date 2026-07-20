Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CampeonesOla de calorComisión Les NausDetenidos DéniaBarcos de alquilerEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bomberos rescatan a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca
  2. La Aemet avisa de una ola de calor en Alicante: temperaturas asfixiantes y noches tórridas
  3. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  4. El entorno de una zona residencial de Alicante se convierte en un macrobotellón al aire libre
  5. Alicante dividida por el calor: la Aemet activa la alerta naranja y amarilla en la provincia
  6. Santa Pola, el municipio de moda en verano
  7. Ocho coches arden en Guardamar en una cadena de incendios presuntamente provocados
  8. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año

Finalizan las obras de adecuación de las aceras de la calle Castelló de la Plana

Finalizan las obras de adecuación de las aceras de la calle Castelló de la Plana

Anselmi, tras el debut de su Elche: "Nos sentimos identificados con lo que hemos visto"

Anselmi, tras el debut de su Elche: "Nos sentimos identificados con lo que hemos visto"

Juanito 'el Golosina', destrozado tras la muerte de su mujer: "Está muy mal, no puede ni hablar"

Juanito 'el Golosina', destrozado tras la muerte de su mujer: "Está muy mal, no puede ni hablar"

El gran Zenet metió el gol del triunfo en el Fijazz

El gran Zenet metió el gol del triunfo en el Fijazz

Alicante aumenta el gasto en seguridad del futuro museo de Cigarreras y prevé invertir 1,2 millones al año

Alicante aumenta el gasto en seguridad del futuro museo de Cigarreras y prevé invertir 1,2 millones al año

Juanito 'el Golosina', destrozado tras la muerte de su mujer: "No puede ni hablar"

El Ayuntamiento de Elda renueva el convenio con la Agrupación Local de Ampas para seguir impulsando la participación de las familias en el sistema educativo

El Ayuntamiento de Elda renueva el convenio con la Agrupación Local de Ampas para seguir impulsando la participación de las familias en el sistema educativo

Discrepancias con la ordenanza que impide a las mascotas hacer sus necesidades en las aceras en Elche

Discrepancias con la ordenanza que impide a las mascotas hacer sus necesidades en las aceras en Elche
Tracking Pixel Contents