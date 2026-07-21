El Gobierno recupera los ‘martes sociales’ ante el nuevo ciclo electoral con lluvia de recursos para servicios públicos

El Gobierno aceleró el gasto social durante la precampaña y campaña de las últimas elecciones autonómicas. Una estrategia para exhibir agenda y compromisos de inversión cada martes en la reunión del Consejo de Ministros que se está volviendo a recuperar en esta recta de final de curso. Al mismo tiempo que Ferraz engrasa su maquinaria para el próximo ciclo de comicios, con la oficialización de las candidaturas para municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo de 2026 y el adelanto técnico de las generales en el aire, a la espera de lo que suceda en otoño con la votación de los Presupuestos.

En los dos últimos meses se ha multiplicado en el Consejo de Ministros la aprobación de partidas sociales como los casi 6.200 millones de euros para incrementar la financiación estatal a la dependencia; una transferencia de cerca de 3.000 millones a la Seguridad Social para financiar gastos de naturaleza no contributiva y prestaciones universales; otros 2.572 millones para políticas activas de empleo; 172 para Atención Primaria y Comunitaria; 130 millones para descuentos de hasta el 90% en viajes de autobús y tren para jóvenes de 18 a 30 años (programa verano joven); 200 millones para combatir el calor en los colegios o 60 para ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental.

En la última reunión del Consejo de Ministros se aprobó la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas para la atención de dependencia por un importe de 904 millones y otro reparto de 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para la acogida de infancia migrante no acompañada.

Una suma de recursos que supere con creces el segundo decreto anticrisis para paliar la inflación por la guerra en Irán, con el que se movilizaron el pasado 29 de junio 1.825 millones de euros para este 2026 al extender rebajas fiscales o bonificaciones a carburantes. Si se añade la rebaja hasta su eliminación del impuesto a la producción energética, la cifra escala hasta un total de 4.525 millones.

Este martes está previsto aprobar la ley de medicamentos que busca impulsar los genéricos y revisará el sistema de precios. A todo ello se añaden partidas para mantenimiento de infraestructuras que van desde los 1.000 millones para conservación de carreteras o autovías hasta 600 millones para restaurar caminos, regadíos e infraestructuras agrarias dañadas por fenómenos meteorológicos. El 16 de junio, el Ejecutivo aprobó una inversión de 719 millones de euros para impulsar la gigafactoría europea de IA en Tarragona.

De cara al último Consejo de Ministros antes del parón estival, en el Gobierno avanzan la intención de aprobar el prometido decreto sobre vivienda, que se está negociando todavía entre los socios de coalición, PSOE y Sumar, y con el resto de grupos parlamentarios. La intención pasa por incluir bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler, subir el IVA al 21% para los pisos turísticos, regular los alquileres de temporada y de habitaciones o prorrogar los contratos de alquiler.

Contraposición de modelos con el PP

Más allá del intento de retomar la iniciativa ante el cerco judicial que afecta a los socialistas, con el mensaje de que “el Gobierno sigue centrado en gobernar”, los ‘martes sociales’ suelen servir a Moncloa para contraponer modelos con las comunidades autónomas presididas por el PP. Esto es, lo que visibilizan como gasto social y refuerzo de los servicios públicos frente a supuestos recortes o privatizaciones.

La guinda de esta estrategia para exhibir agenda será el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027, con el que se pretenden visibilizar las prioridades programáticas con inversiones que anticipan de récord en vivienda o dependencia. El techo de gasto aprobado para estas cuentas públicas es el mayor de la historia, con un aumento del 6,6% respecto al anterior para alcanzar hasta los 226.032 millones de euros. Tras amagar durante toda la legislatura, en Moncloa aseguran su intención de presentarlos, coincidiendo con la recta final, aunque nada indica que ahora mismo puedan salir adelante.

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En el pleno del Congreso de este mismo jueves se prevé que PP, Vox y Junts vuelvan a tumbar por segunda vez la senda de déficit, el paso previo imprescindible para llevar los Presupuestos al Consejo de Ministros a la vuelta del verano. Los propios socios parlamentarios han coincidido en tildar el proyecto de electoralista, con vistas a plasmar una suerte de programa electoral para las próximas generales y culpabilizar a quien vote en contra de forzar un adelanto electoral.