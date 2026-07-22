Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Feijóo activa la cuenta atrás Feijoo compareció para activar “la cuenta atrás para el cambio” y escenificar la formalización de su candidatura a las elecciones generales ofreciéndose a liderar una “reconstrucción nacional” y “económica” frente a “la mayor corrupción política de la democracia” de la que responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “El cambio está más cerca por la corrupción, por la ausencia de mayoría, por la falta de respaldo social, por el entreguismo a sus socios, por la vivienda, por la sanidad, por la seguridad, por no tener ni Presupuestos. La cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio y estamos preparados para mejorar nuestros resultados, para dar todos los debates con valentía y para acometer la reconstrucción nacional que necesita España”, remarcó.

Miguel Ángel Rodríguez Feijóo señala a Sánchez como el "señor X" y activa "la cuenta atrás" del Gobierno dando por hecho su llegada a La Moncloa Alberto Núñez Feijóo tiene asumido que Pedro Sánchez pasará las vacaciones de verano en el Palacio de La Mareta (Las Palmas), reservado a los presidentes del Gobierno, y las navidades en el de la Moncloa. Eso no quita que el líder del PP, en su balance del curso parlamentario, haya dado al Gobierno por "acabado" y haya señalado al jefe del Ejecutivo como el "señor X" de la presunta corrupción que le rodea. Un diagnóstico con el que Feijóo ha activado "la cuenta atrás para el cambio" y ha asentado las bases de su programa electoral: "No quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país, reconstruir la Nación, no administrar sus escombros", ha sentenciado, dando por hecho que gobernará tras los próximos comicios.

Feijoó tacha de "cortina de humo" la ley antitabaco impulsada por el Gobierno "Estudiaremos" ese texto "que ha nacido mal", sin la consulta con las comunidades autónomas y que "duda" que haya pasado por el Consejo de Estado.

"Todo el sanchismo dependen de quién empiece a cantar", expresó Feijóo, después de insistir en la dependencia de Pedro Sánchez de José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo hace balance: Sánchez es el "señor X, el "nexo corruptor" "Sin el Gobierno de Sánchez, Zapatero no podría delinquir", dijo Feijóo en su balance del curso político, en el que aseguró que el presidente del Gobierno es el "señor X, el "nexo corruptor" de todas las causas.

Cristina Gallardo El Supremo levanta las cautelares y Aldama ya puede salir de España sin pedir permiso El Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares que pesaban contra el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, a petición de su defensa, dada la firmeza de la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de prisión. Desde diciembre de 2024 pesaba sobre él la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada dos semanas en sede judicial.

La presidenta del PSOE dijo que los hechos de los que se acusa a esta exmilitante socialista están siendo "objeto de investigación" de los jueces, por lo que sobre una querella decidirán "en su momento" y "a la vista de la evolución de la causa". En su intervención inicial en el Senado, Narbona también negó haber sido la "madrina" de Díez y afirmó que su relación con esta exintegrante de su partido se debía a que fue responsable de prensa en Cantabria y luego en empresas públicas como Enusa.

Comienza la comisión de investigación del llamado caso Koldo en el Senado con la comparecencia de Cristina Narbona. La presidenta del PSOE explicó, tras la primera pregunta de la senadora de UPN Marimar Caballero, que "por el momento" el partido sigue pendiente la situación judicial y lo que atañe a Leire Díez antes de formular denuncia alguna contra la exmilitante

Cristina Gallardo Anticorrupción pone el foco en los tres empresarios que vinculan a Zapatero con 'mordidas' por el rescate de Plus Ultra 'Julito', Martínez Sola y Roselli avisaron a la Fiscalía de su intención de confesar la mediación de Zapatero en el rescate y su testimonio resulta clave en la investigación