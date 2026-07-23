Podemos amaga con tumbar la prórroga de alquileres si no sacan la reforma de ley del suelo: "Es una línea roja"

Podemos amaga con tumbar el decreto de vivienda que incluye la prórroga de contratos de alquiler si el Gobierno no saca del texto la reforma de la ley del suelo que permite agilizar los trámites urbanísticos, una exigencia de PNV. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha acusado al Ejecutivo de "colar por la puerta de atrás" esta norma y de "utilizar como rehenes" a los inquilinos, y ha avanzado que es "una línea roja" para los morados, cuyos cuatro votos son clave en una eventual votación.

Hasta ahora la formación había advertido que se abstendría si el decreto incluía bonificaciones fiscales o no incluía la moratoria antidesahucios, pero las posiciones parecen endurecerse ahora en Podemos, que apunta a un 'no' si el Ejecutivo mantiene la ley del suelo. Una posición que tumbaría la norma. El decreto, no obstante, aún es objeto de negociación entre los socios de Gobierno y se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros. El Congreso deberá convalidarlo en septiembre.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Belarra ha comparecido para cargar contra el Ejecutivo. "El Gobierno lo está intentando colar por la puerta de atrás, en pleno julio y cuando nadie está mirando", defendió la diputada. "Quiero dejarlo muy claro, es una línea roja para Podemos", continuó, antes de advertir de que "si quieren hacer una reforma de la ley del suelo, los votos que tienen que buscar son los del PP".

Belarra criticó que la propuesta inicial del Gobierno "abre la puerta a más especulación y a más pelotazos urbanísticos", y ha rebajado la importancia de la prórroga de contratos de alquiler pactada entre PSOE y Sumar, que permitirá alargar dos años más aquellos contratos que venzan antes de julio de 2028. Una prórroga que los morados tildan de "adorno". "Es una reforma que se complementa con otras medidas, una ley del suelo con adornos". "Pediría al Gobierno que no tome como rehenes a los inquilinos de este país. Es inaceptable", defendió la secretaria general del partido.

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"Si quieren que nos sentemos a negociar tienen que sacar la ley del suelo"", resumió Belarra, que advirtió de que de darse un Gobierno de PP y Vox, "la prórroga de alquiler les va a caer, pero la reforma se va a quedar". En el partido confían en que el decreto final del texto, el Gobierno suprima este apartado. El problema sin embargo es la posición del PNV, que ha exigido incluir este punto para apoyarlo.