Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso nivel rojo calorCierres Alicante meteorologíaReventón térmicoPateras en AlicanteNueva ley antitabacoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Entrevista a Zapatero hoy, en directo: última hora de sus declaraciones sobre el caso Plus Ultra y reacciones

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Luis Ángel Sanz

May Mariño

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
  2. El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados
  3. La Aemet decreta el aviso rojo para el sur de la provincia de Alicante: hasta 45°C, viento y granizo
  4. Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor
  5. El Campello, Mutxamel y Sant Joan ante el aviso rojo: cierre de parques y suspensión de actividades, playas abiertas
  6. La multa que le han impuesto a una pasajera de un vuelo de Manchester a Alicante por viajar ebria
  7. El Ayuntamiento de Elche cierra con el aval del juzgado otra campa en Torrellano con más de 3.600 coches
  8. Urbanismo decreta el cierre de la discoteca Tambora de Alicante por carecer de licencia

Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante

Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante

EU-Podem pide una red de refugios climáticos en El Campello

EU-Podem pide una red de refugios climáticos en El Campello

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

Proliferan en la red social X los anuncios de venta de drogas con Alicante y Elche entre las ciudades de “reparto”

Proliferan en la red social X los anuncios de venta de drogas con Alicante y Elche entre las ciudades de “reparto”

Benidorm cierra los parques de Serra Gelada y El Moralet por la ola de calor y mantiene abiertas sus playas

Benidorm cierra los parques de Serra Gelada y El Moralet por la ola de calor y mantiene abiertas sus playas

Alerta roja en Alicante por calor extremo: la provincia activa restricciones en todos sus municipios

Baleària participa en la creación del ‘hub’ de Formación Profesional de Movilidad Marítima Sostenible

Baleària participa en la creación del ‘hub’ de Formación Profesional de Movilidad Marítima Sostenible
Tracking Pixel Contents