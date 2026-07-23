El juez Peinado sigue con el pasaporte de Begoña Gómez pese a que la Audiencia de Madrid le ordenó que lo devolviera

Una semana después de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno sigue sin devolver los pasaportes que incautó a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa como medida cautelar tras sentarlas ante un tribunal del jurado.

La defensa de la asesora, Cristina Álvarez, ha remitido un escrito al juez Juan Carlos Peinado reclamando la entrega inmediata del documento y advirtiendo de que la restricción que se está cometiendo sobre sus derechos es de "extrema gravedad".

En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado José María de Pablo constata que la entrega del pasaporte a su cliente ni siquiera fue mencionada en el último auto del juez, de fecha del pasado martes, por el que este asumía la anulación de dos de los delitos inicialmente imputados por orden de la Audiencia y se veía obligado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral.

En su escrito, el letrado recuerda que la ley atribuye a los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) las competencias en materia de ejecución de resoluciones judiciales, por lo que le correspondería la devolución de los pasaportes una vez la Audiencia levantó las medidas cautelares impuestas.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla, Madrid. / José Luis Roca

Libertad de circulación

En consecuencia, al dictar providencia retrasando la entrega del pasaporte, Peinado se habría "extralimitado en el ejercicio de sus funciones, "invadiendo competencias que el legislador ha atribuido de forma exclusiva al letrado de la Administración de Justicia". Condicionar o denegar la entrega supone para esta parte "mantener una restricción sobre un derecho fundamental", como es el de la libertad de circulación "sin título cautelar vigente que lo ampare", lo que contraviene los principios de proporcionalidad y la tutela judicial efectiva.

Con independencia de esta cuestión competencial, la denegación de la entrega del pasaporte una vea alzada la medida cautelar por orden de la Audiencia de Madrid supone para esta defensa una "restricción de hecho" de la libertad de Álvarez "sin resolución motivada que la ampare". También ve vulnerado el derecho de la asistente a la tutela judicial efectiva "en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos", conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez saliendo de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 26 de febrero de 2025, en Madrid. / EP

El pasado 16 de julio Audiencia de Madrid decidido, tras varios días de deliberaciones, mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer de Pedro Sánchez sea sometida a un juicio con jurado. No obstante, redujo a dos presuntos delitos por los que debe ser juzgada: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En la misma resolución se levantaron las medidas cautelares impuestas por Peinado tanto a Gómez como a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial. No obstante, la Audiencia mantiene la obligación de que ambas permanezcan localizables y a disposición de la Justicia mientras continúa el procedimiento.