Zapatero no aclara el origen de las joyas ni sus cobros como asesor pero insiste en su inocencia

El pasado 19 de mayo, mientras la policía registraba su despacho en la calle Ferraz, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero publicó un video en el que aseguraba su inocencia y avanzaba que daría explicaciones públicas ante los medios de comunicación sobre el caso judicial que ha terminado llevándole a declarar en la Audiencia Nacional como imputado en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Esas explicaciones públicas se han ido demorando -según ha explicado el propio expresidente por la conjunción entre su deber moral de dar explicaciones y su estrategia judicial- hasta este 23 de julio, que es cuando ha roto su silencio y ha concedido la primera entrevista a TVE. Pero, ¿qué ha aclarado y qué no el expresidente?

La ayuda pública de 53 millones de euros que se le concedió en plena pandemia de la covid a esta aerolínea es el origen judicial de la causa. Se investiga la participación de Zapatero en la presunta trama internacional de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y utilización de sociedades instrumentales vinculada a la aerolínea y a un supuesto uso irregular de este dinero público, que fue desviado a fines ilícitos según apuntan los investigadores.

El expresidente se mostró tajante y, como siempre ha mantenido en declaraciones públicas -cuando compareció en el Senado- o ante el juez José Luis Calama, sostuvo en varias ocasiones que no ha influido, ni siquiera habló "con nadie" de la Sepi ni del Gobierno sobre el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra.

Es más negó "absolutamente" haber conocido antes la decisión del rescate de Plus Ultra de su aprobación en el Consejo de Ministros. "Yo no supe en ningún momento cuando se iba a rescatar", aseveró, después de que se le recuerda que Julio Martínez -en el escrito remitido al juez- defendió que el presidente le informó once días antes de la aprobación formal de la ayuda. Sobre los cobros obtenidos tampoco la entrevista ha permitido obtener ninguna aclaración, ya que ni ha sido preguntado concretamente por ello.

Sobre el asunto de las "dichosas joyas", como en su día lo denominó el juez José Luis Calama, es de lo que menos datos ha aportado. Es más, solo apuntó que se tratan de un "regalo", aunque no precisó si quiere el país de origen ni el motivo de la persona o personas que se lo regaló. Insistió en que no era consciente del valor que tenía, incluso bromeó con que nunca ha entrado a una joyería, y avanzó que la valoración pericial que las cifra en 1,3 millones de euros será "sometida a contradicción".

Sostuvo que no recordaba que esas joyas estaban en la caja fuerte con otras pertenencias al tiempo que negó un afán de contrabando ni intención alguna de defraudar, y se limitó a subrayar, así lo hizo en cada momento que se le preguntaba por este asunto, en que las joyas no son "ni uso, ni destino, ni afán patrimonial" pero que no daba más detalles porque va a "aclarar" todas las circunstancias ante la Justicia. "Voy, ante el juez, a dar todas las explicaciones" de este "regalo de cortesía personal, sin más".

Preguntado expresamente por Arabia, país del que su entorno habló como origen del regalo hace unas semanas, Rodríguez Zapatero no quiso aclarar durante la entrevista si este país es el que le agasajó con las piezas. En todo caso, ha negado que tuviera intención de defraudar a Hacienda al conservarlas. Sobre la posibilidad devolverlas solo ha dicho que ahora están en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, aunque le producen una "alergia profunda".

Zapatero no quiso entrar a rebatir lo que Julio Martínez expuso en su escrito al juez, ni siquiera en lo referido a que él quien lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes de Análisis Relevante. El expresidente ha subrayado que todo su trabajo se limitó a consultoría y asesoramiento.

"Es evidente que los clientes sabían que el consultor era yo. Pero nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad, ni firmé ningún contrato con ningún cliente. Solo aconsejé que algunas personas podrían ver interesante conocer nuestros informes", ha explicado. "Todo mi trabajo de consultoría está declarado, con mi nombre y mis apellidos". Sobre lo dicho por su amigo y compañero de 'running', se ha limitado a apuntar que no iba a entrar "en la estrategia de defensa" de ningún imputado.

El presidente no ocultó el malestar que le genera la posición en la que están sus hijas Alba y Laura, también imputadas, pero marcó cierta distancia entre su situación procesal y las de ellas, dentro de la estrategia de defensa. Negó, con aspavientos y hasta cierto enfado, que se insinúe que las usó como testaferros y que desviara fondos a la empresa de estas a través de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez, como sugieren tanto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como el juez.

Es una "pregunta increíble", "lo que faltaba es que yo hubiera intentado que mis hijas fueran testaferros de algo. Hombre, por favor", sentenció. El presidente aseguró que será What The Fav la que presente ante el juez todos sus contratos y su actividad, de la que tiene la "convicción" de que es "absolutamente lícita". También ha negado que fueran compensadas por trabajos que no realizaban.

"Decir que he dado instrucciones para constituir una sociedad offshore es como decir que quiero ir a la Luna", señaló el expresidente cuando se le preguntó por las vinculaciones que hace la UDEF entre su persona y la creación de sociedades en el extranjero para eludir impuestos. "Es "una invención". "No he hablado de una sociedad offshore en mi vida, ni con Julio Martínez, ni con nadie", aseveró el presidente

En este momento, el presidente no perdió la oportunidad devolver un ataque a Felipe González, quien aseguró que no veía "capaz" al expresidente de organizar una trama económica y criminal: "Él sabrá de todo eso y de sociedades offshore quizá, yo desde luego no sé y le doy la razón".