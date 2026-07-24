Última hora de la trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Begoña Gómez y Leire Díez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Con respecto a ambos solicitan que se les prohíba "ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y sus 5 integrantes" que son quienes llevan el peso de las investigaciones en causas que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y fueron el objetivo de la presunta trama investigada en torno a la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez.

Cristina Gallardo El PP pide al juez del caso Leire que prohíba a la directora de la Guardia Civil poder supervisar a la UCO y vete su acceso a expedientes Las acusaciones populares presentan una batería de nuevas diligencias que incluyen imputar al exdirector Leonardo Marcos.

La líder de Sumar reivindica agotar legislatura: "No estamos aguantando, estamos gobernando" La nueva líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, reivindica agotar legislatura pese a las causas judiciales que afectan a sus socios de Gobierno del PSOE, ya que asegura que no están "aguantando", sino que están "gobernando", y por ello insta a los socialistas a seguir adoptando medidas.

Anticorrupción se cansa de esperar a Zapatero y pide un informe ampliatorio para conocer la fecha de montaje de las joyas La fiscal Anticorrupción Elena Lorente se ha cansado de esperar las explicaciones que durante su comparecencia ante el juez del pasado 17 de junio el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a ofrecer sobre el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que se encontraron durante el registro de su despacho en Ferraz. Desde entonces han pasado 37 días, y por ello ha pedido al instructor José Luis Calama que reclame a la joyería Ansorena un informe ampliatorio al que ya entregó sobre la tasación de las piezas. Así, según ha adelantado El Mundo y confirman fuentes fiscales a EL PERIÓDICO, el nuevo informe debería tratar de afinar el valor en el mercado de los collares, sortijas y pendientes ya analizados, ya que desde esta parte se sospecha que puede ser muy superior al inicialmente señalado. Lea aquí la noticia completa

Luis Ángel Sanz Máxima preocupación en el PSOE con el desarrollo del 'caso Zapatero': "Nos lo está poniendo muy difícil" El Partido Socialista mantiene oficialmente "exactamente la misma posición que ha defendido: respeto absoluto al proceso judicial y defensa de la presunción de inocencia".

Ana Cabanillas En los pasillos del Congreso se suceden las reacciones de los partidos políticos y sus dirigentes a la entrevista de Zapatero. Maribel Vaquero, portavoz del PNV en la Cámara Baja fue clara: “Zapatero No ha aclarado nada en esa entrevista”, “no ha aportado ninguna de las preguntas que le estaban haciendo”, señaló

Feijóo dice mostrar su “respeto absoluto a la presunción de inocencia”, pero recuerda que se está investigando el presunto cobro de una comisión “muy importante” por parte de Zapatero y otra por parte de sus hijas: “La situación judicial corresponde a los jueces, pero la situación política no tiene un pase”

“Es una vergüenza” “¿De verdad la izquierda de nuestro país le está diciendo a los trabajadores que una persona que tiene un millón trescientos mil euros en joyas en su caja fuerte, en dependencias del Partido Socialista, no tiene destino ni interés?”, se pregunta: “Es una vergüenza”

Tacha la situación política de Zapatero como “insostenible”, especialmente después de una “entrevista pactada” en la que “no ha contestado nada” y “ni siquiera ha defendido a sus hijas”