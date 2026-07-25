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Fuegos forestales

Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo

El presidente del Gobierno afirma que el mando de la emergencia queda unificado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. / EP

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EFE

Ceniceros (Madrid)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.

Sánchez se ha expresado así tras visitar la zona afectada por el incendio de la sierra oeste de Madrid y el puesto de mando avanzado y asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde se ha saludado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

CENICIENTOS (C. DE MADRID), 25/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. Las llamas siguen devorando parte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila en unos incendios extremos, que han consumido ya unas 20.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 60.000 personas mientras avanzan sin control, aunque las autoridades ven una oportunidad en los trabajos de extinción debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas. EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos. / Mariscal / EFE

"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos.

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Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo".

Fuente: El Periódico

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