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Incendios forestales

Sánchez destaca la evolución en el control de los fuegos

El Consejo de Ministros aprobará el martes el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios asolados por las llamas

Sánchez destaca la evolución favorable del incendio, pero asegura que "quedan horas complejas"

Sánchez destaca la evolución favorable del incendio, pero asegura que "quedan horas complejas"

Javier Vendrell Camacho

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EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este domingo que, si bien los equipos de extinción afrontan horas "muy complejas", la evolución está siendo muy positiva en el control de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo con algunos focos ya "consolidados".

Sánchez, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado el puesto de mando avanzado en Navaluenga (Ávila), donde se coordina la gestión operativa del incendio en esta provincia que, junto con los fuegos de Madrid y Toledo, han sido declarados emergencia nacional. "Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", ha explicado el presidente.

Ademas, en su intervención ha avanzado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.

Sánchez ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha pedido confiar en los profesionales que están combatiendo contra el fuego: "Hay un sistema de protección civil que responde de manera eficiente porque tenemos extraordinarios profesionales", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Cooperación "muy contrastada"

El jefe del Ejecutivo ha destacado que el Gobierno y la Junta de Castilla y León tienen "una coordinación y una cooperación muy contrastada a lo largo, por desgracia, de muchas emergencias de protección civil que venimos sufriendo desde hace ya muchos años".

26/07/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2d); del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2i), y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen (d), durante la visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado para gestionar las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo, a 27 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España). Sánchez se ha desplazado este domingo hasta el puesto de mando avanzado de la localidad de Navaluenga (Ávila) para conocer de primera mano la evolución de los incendios que afectan a esta provincia. SOCIEDAD Mateo Lanzuela - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / EP

El presidente del Gobierno ha recalcado que quedan horas complejas, pero ha incidido en que durante la reunión mantenida en el centro de mando se les ha trasladado que esta noche ha sido "muy positiva, en la evolución y en el control" del fuego.

No obstante, el presidente del Gobierno ha lamentado que el número de hectáreas afectadas por estos incendios se ha multiplicado por seis respecto a estas mismas fechas del año pasado. "La magnitud del desastre, un año más, es muy, muy difícil de asumir, porque estamos hablando de 150.000 hectáreas quemadas , 20.000 hectáreas más que hace 24 horas", ha lamentado Sánchez.

Por ello, ha insistido en que toda esta lucha contra los incendios "se debe trasladar y materializar a través de un gran pacto contra el cambio climático, sobre todo ante estos climas tan extremos en los que pasamos de grandes nevadas a incendios". "Todo ello nos indica que tenemos que dar una respuesta no solo acorde y proporcionada, sino también incorporar la ciencia para hacer las mejores políticas públicas", ha comentado.

Por su parte, Mañueco ha asegurado previamente que la Junta de Castilla y León se va a personar como acusación ante quien ha provocado este incendio, "que se ha provocado por una imprudencia".

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Asimismo, Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica ante los daños ocasionados por el incendio que permanece activo en la provincia abulense, una petición que posteriormente ha sido refrendada por Sánchez, que ha incidido en que este mismo martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto para declarar esas zonas gravemente afectadas.

Fuente: El Periódico de España

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