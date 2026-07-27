Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSintecho en AlicanteMigrantesBarco Jorge JuanEl tiempoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El día de la investidura de Illa

La jueza deja a tres mossos a un paso de juicio por la huida de Puigdemont en 2024

La Audiencia de Barcelona acordó reabrir la causa el pasado 7 de julio

Carles Puigdemont, durante su fugaz regreso a Barcelona, el 8 de agosto de 2024.

Carles Puigdemont, durante su fugaz regreso a Barcelona, el 8 de agosto de 2024. / Jordi Cotrina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. G. Albalat

Cristina Gallardo

Barcelona / Madridw

La jueza que archivó la causa contra tres agentes de los Mossos d'Esquadra por la fuga del presidente de Junts, Carles Puigdemont, tras su visita a Barcelona el 8 de agosto de 2024 para el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, deja ahora a los tres policías a un paso de juicio por orden de la Audiencia de Barcelona, que acordó la reapertura de la causa el pasado 7 de julio. Según el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha trasladado las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días formulen el escrito de acusación.

Así y de acuerdo con el auto de la Audiencia, la magistrada ve indicios suficientes para poder afirmar que existía un vínculo entre los investigados encaminado a conseguir la huida de Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente en contra del mismo dictada por el Tribunal Supremo. "Con este fin cada uno de ellos habría asumido una tarea propia y complementaria, actuando de manera concertada, para evitar que el Sr. Puigdemont fuera detenido y posibilitar su huida posterior", según el auto.

Indicios

En el auto de la Audiencia esgrimió que del análisis de los elementos indiciarios en el marco la investigación se desprendían motivos suficientes para estimar que la presencia de los 3 investigados en el lugar y momento de los hechos "no era meramente casual". Lo hizo en base a los informes elaborados por la División de Asuntos Internos de los Mossos, que recogen imágenes y vídeos de los investigados rodeando a Puigdemont "a muy corta distancia" de él.

En algunos fotogramas se ve cómo llegan a cogerle del brazo para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas, en una disposición que el propio cuerpo policial califica de "encapsulamiento, propia del servicio de protección de personalidades".

Noticias relacionadas

Recursos de Hazte Oír y Vox

La sección 7 de la Audiencia ordenó reabrir la causa tras estimar los recursos presentados por las acusaciones, Hazte Oír y Vox, y revocar el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, que había ordenado el sobreseimiento provisional de las diligencias. El tribunal entendió que los hechos atribuidos a los mossos investigados podrían constituir un delito recogido en el artículo 408 del Código Penal, castigado con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 2 años, por dejar "intencionadamente" de perseguir un delito.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
  2. ¿Por qué huele a quemado en Alicante? La nube de humo que cubre la provincia
  3. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  4. La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos
  5. La bronca del España-Argentina pone a prueba la convivencia en Alicante
  6. Tirón de orejas del Banco de España a una entidad por cobrar de golpe 52 cuotas de una hipoteca a una vecina de Alicante
  7. El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático
  8. La otra cara de las campas junto al aeropuerto Alicante-Elche: de comerse terreno agrícola a problemas de aparcamiento en Torrellano y El Altet

La otra cara de la cala Granadella: así es una inmersión nocturna en Xàbia

La otra cara de la cala Granadella: así es una inmersión nocturna en Xàbia

Los noventa protagonizan el segundo día de Noches Mágicas

Los noventa protagonizan el segundo día de Noches Mágicas

DIRECTO | Díaz Ayuso atiende a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado

¿Cuándo salen los bonos comercio de Alicante y cuánto se podrá gastar en 2026?

¿Cuándo salen los bonos comercio de Alicante y cuánto se podrá gastar en 2026?

Estos son los horarios y novedades del mítico festival de punk rock Aúpa Lumbreiras

Estos son los horarios y novedades del mítico festival de punk rock Aúpa Lumbreiras

Terra Natura Benidorm estudiará como reaccionan los animales al eclipse solar

Las ocho nuevas inversiones en Orihuela a costa de dar de baja otras 26

Las ocho nuevas inversiones en Orihuela a costa de dar de baja otras 26

El motivo por el que los coches eléctricos no son completamente silenciosos a baja velocidad

El motivo por el que los coches eléctricos no son completamente silenciosos a baja velocidad
Tracking Pixel Contents