Última hora de la trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Begoña Gómez y Leire Díez

Irene Montero cree que Zapatero no aclara las cosas porque las que hay "no son bonitas"

- Coincide con el PP en que hay casos de corrupción del PSOE que tuvieron que tener conocimiento de Sánchez

La eurodiputada y candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, interpreta que el extitular del cargo José Luis Rodríguez Zapatero no aclara las cosas porque "seguramente las cosas que hay no son bonitas".

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, Montero apuntó que el caso de Zapatero "pinta muy feo", y aventuró que, "si no puedes aclarar las cosas que hay, es que seguramente las cosas que hay no son bonitas".

Más tarde, observó que quedan "muchas cosas que aclarar" y que "cuando no puedes dar respuestas es seguramente porque la respuesta verdadera es un problema o es una decepción", un "sentimiento", ése de la decepción, que siente la ciudadanía progresista.

Esta sensación es la que explica, según reiteró el mensaje habitual de Podemos, que el PSOE tiene "cada vez más dificultades" para "hacer algo útil para la gente", y que de ese desencanto "hay que salir por la izquierda", como en otras ocasiones, para cumplir su función de "revertir las injusticias".