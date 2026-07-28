Voto desde el extranjero
El Supremo fija una vista el 7 de septiembre para estudiar si suspende la eficacia del derecho al voto concedido por la llamada 'ley de nietos'
La Sala justifica su celebración por la "relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas planteadas"
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado el próximo lunes 7 de septiembre para la celebración de una vista en la que analizará la suspensión de la norma la derivada de Ley de Memoria Democrática que permite el voto por la concesión de la nacionalidad española a los descendientes españoles que viven en el extranjero y que sufrieron el exilio en lo que se ha venido en llamar la 'ley de nietos'.
Se celebrará a instancias de Iustitia Europa, que presentó un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central que a juicio de este partido político incurrió en dejación de funciones sobre este asunto. El órgano electoral declaró que excedía de sus competencias intervenir frente a las irregularidades denunciadas por varios partidos, entre ellos Vox y la propia Iustitia, en la adquisición de nacionalidad derivada de la Instrucción que fue aprobada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que depende del Ministerio de Justicia.
Pidieron que se estudie, entre otras medidas cautelares, la suspensión si suspende la eficacia de la instrucción de Justicia que ampara la concesión del voto en y que se obligue a las embajadas a separar los expedientes de nacionalidad ya tramitados. La celebración de la vista pública se justifica por la "relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas planteadas", según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
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Fuente: El Periódico
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