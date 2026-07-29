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El juez que investiga el exDAO por presunta agresión sexual rechaza intervenir el móvil de la denunciante

Rechaza también realizar una pericial psicológica a a mujer que denunció al exDAO de la Policía pero incorpora una foto de su riñonera

Archivo - El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, atiende a los medios a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, atiende a los medios a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

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EP

MADRID

El juez que investiga al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por presunta agresión sexual a una subordinada ha rechazado intervenir el móvil de la denunciante, al considerar que se trata de una medida "innecesaria" para el esclarecimiento de los hechos.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor desestima la petición de la acusación particular al señalar que "no se ha puesto en cuestión la autenticidad de las grabaciones" que, según la defensa, probarían la presunta agresión sexual, "siendo los datos solicitados innecesarios para la investigación de los hechos delictivos".

Por su parte, el juez sí acepta la incorporación a la causa de la fotografía de un pantalón y de una riñonera, mientras se mantiene a la espera de acordar nuevas diligencias tras pedir un informe psicológico elaborado por el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de Rivas Vaciamadrid (Madrid).

El magistrado David Maman rechaza una decena de diligencias, entre las que se encuentran la práctica de una pericial psicológica de la querellante, la declaración de dos testigos por ser "irrelevante" su testimonio sobre los hechos.

También declina el análisis de las llamadas entre la querellante y el investigado, algo que también considera "irrelevante", así como la incorporación de las entradas y salidas de vehículos oficiales y otros datos, como la solicitud de cambio de destino de la querellante.

Sobre la solicitud de conclusión del sumario sin procesamiento formulada por la defensa, esto es, el magistrado indica que esta cuestión se acordará "una vez cumplimentado lo acordado".

A principios de julio, el magistrado preguntó a las partes si querían solicitar nuevas diligencias y subrayó que los hechos denunciados "revisten los caracteres de un presunto delito de agresión sexual". Asimismo, puntualizó que de llegar la causa a juicio, el órgano competente sería la Audiencia Provincial de Madrid.

El pasado mes de marzo, el exDAO negó en su declaración como investigado ante el juez haber cometido una agresión sexual a una subordinada y atribuyó la querella contra él a las "pretensiones profesionales y personales" de la denunciante.

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La mujer, por su parte, ratificó ante el juez su querella, en la que denunció que los hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando González habría realizado "una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional".

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