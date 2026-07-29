Poder Judicial
La medición de una carga de trabajo "saludable" para los jueces causa la dimisión de un vocal progresista en un órgano interno del CGPJ
El vocal progresista Ricardo Bodas dimite como presidente de las comisiones de Salud y Carrera y critica la ausencia de base científica del plan que la mayoría aprobó aplicar
El Consejo General del Poder Judicial ha terminado el curso judicial profundamente dividido, y no solo por su respuesta frente las quejas llegadas contra el instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. El plan para fijar una carga de trabajo que sea saludable para los jueces, cuya aprobación mereció el voto discrepante del seis vocales del sector progresista, ha causado un nuevo cisma que ha cristalizado este viernes con la "dimisión irrevocable" de uno de ellos, Ricardo Bodas, como presidente de las comisiones de Carrera y Salud Judicial.
La decisión, según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de este sector, responde a su profunda discrepancia con el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 22 de julio sobre los parámetros de carga de trabajo a efectos de salud judicial. Las mismas fuentes señalan que la razón de este desacuerdo es la ausencia de base científica del plan establecido, que se ha creado acudiendo a la IA y a experiencias personales y prescindiendo del trabajo objetivo realizado por los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
- El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
- El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
- Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa
- Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
- Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
- Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
- Villena reclama que los SAMU tengan médico tras fallecer una mujer en Beneixama atendida por una ambulancia que no lo llevaba