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Crisis migratoria

Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a cientos de personas de camino a Ceuta

La marea humana de migrantes, que supera los cinco kilómetros de longitud, ha desbordado a la policía marroquí en la localidad de Castillejos

Varias personas cruzan la frontera de Ceuta.

Varias personas cruzan la frontera de Ceuta. / Europa Press / Europa Press

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EFE

Madrid

Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre el terreno.

Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.

Tras una jornada en la que no cesó el goteo de migrantes —en su mayoría jóvenes procedentes de diversos puntos del país—, las fuerzas de seguridad activaron este dispositivo para frenar los intentos de aproximación al perímetro fronterizo.

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

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Lucía Feijoo Viera

A raíz de la intervención policial, cientos de personas han comenzado a replegarse hacia el casco urbano de Castillejos, donde la mayoría contempla pernoctar para reintentar el paso en las próximas horas.

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"Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo", declaró a EFE un joven marroquí mientras se alejaba del área colindante con el paso fronterizo.

Fuente: El Periódico

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