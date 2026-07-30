Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Al menos siete personas mueren al intentar entrar a nado en la ciudad española

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

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Al menos nueve personas mueren al intentar entrar a nado a Ceuta La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo ha recuperado otro más, lo que eleva a siete el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva. Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se ha producido a primera hora de esta mañana y ha sido localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto.

Sánchez visita este viernes Ceuta El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta mañana viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlask, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos. El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11.40 horas hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Bruselas ofrece apoyo al Gobierno de España La Comisión Europea ha ofrecido este jueves reforzar el apoyo a España con asistencia financiera, técnica y operativa, incluido a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para "controlar la situación" en Ceuta, al tiempo que ha asegurado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que adopten "medidas inmediatas" que pongan fin a las "peligrosas travesías" hacia la ciudad autónoma. (Seguir leyendo)