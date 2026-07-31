Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoVox impide reprobar a BarcalaIncendio Marina BaixaConcejala de Cultura sobre la VenusDiosa Tanit necrópolis AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta

La actualidad en la frontera sur marca la celebración marroquí en Canarias del aniversario de Mohamed VI con ausencia de autoridades militares españolas

d224f723 356e 4c37 8c1f 7641cafca8e2 16 9 discover aspect ratio default 0 x1000y419

d224f723 356e 4c37 8c1f 7641cafca8e2 16 9 discover aspect ratio default 0 x1000y419

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Irene Mederos

La crisis migratoria en Ceuta marcó la celebración del vigesimoséptimo aniversario de la entronización del rey Mohamed VI. La entrada de miles de marroquíes a nado por la frontera sur hizo saltar las alertas. Al menos 18 personas murieron en su llegada a España y el Gobierno activó las unidades del Ejército de Tierra. Esta situación motivó la ausencia de representantes militares en el Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina, en la capital grancanaria, habituales en ediciones anteriores.

En este escenario, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, puso el foco en la importancia de preservar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos pese a la complejidad del momento. “Hoy es un día complicado”, reconoció, al tiempo que expresó su deseo de que “no se arruine ese compromiso de ayudar a volver a la normalidad en la frontera”. Por su parte, la cónsul en Canarias, Fatiha El Kamouri, evitó pronunciarse sobre el asunto.

Pestana destacó los avances logrados en los últimos años entre ambos países, subrayando que se trata de “años brillantes de progreso” en los que España ha contribuido a la apertura de Marruecos. En este sentido, recordó los vínculos económicos existentes, con inversiones relevantes y la presencia de empresas españolas que operan en el país norteafricano, así como la estrecha relación institucional entre ambos gobiernos.La celebración reunió a un centenar de asistentes del ámbito empresarial, político y social del Archipiélago, junto a representantes de la comunidad marroquí, en un ambiente que combinó tradición cultural y gastronomía del país vecino, aunque inevitablemente marcado por la actualidad en la frontera sur.

La cónsul general de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri, la cual cesará su actividad diplomática en las Islas, fue la encargada de ejercer de maestra de ceremonias. En esta ocasión la cónsul quiso resaltar que la relación entre regiones es un “ejemplo” de cómo se puede trabajar en conjunto.

Puso ejemplos de áreas como la pesca, el comercio, el turismo, la construcción o las energías renovables y aseguró que las relaciones comerciales entre Marruecos y Canarias “están sostenidas por el respeto mutuo y los intereses compartidos”.

Aunque no estuvo presente, el monarca alauí fue el gran protagonista de la velada. Un gran retrato suyo recibió a los invitados a la entrada del salón, mientras la misma imagen presidía también el interior del espacio.

Noticias relacionadas

En su discurso con motivo del Día del Trono, Mohamed VI reivindicó la “seguridad” y la “estabilidad política” e institucional de Marruecos en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El monarca destacó también las iniciativas impulsadas para mejorar las condiciones de vida de la población, con especial atención a la justicia social y territorial, y defendió el papel del país como un actor internacional fiable, respetado y con capacidad para afrontar nuevos proyectos y reformas.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua
  2. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  3. La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
  4. Sin agua corriente en su casa de Alicante casi un año después de haberla comprado
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
  6. La ola de calor pone en aviso a 57 municipios de Alicante: esta es la lista completa
  7. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia
  8. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio

Directo | Directo | Sánchez viaja hoy a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones

Directo | Directo | Sánchez viaja hoy a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones

La Aemet mantiene el aviso amarillo por calor en Alicante: fin de semana de bochorno con polvo en suspensión y posibles tormentas

La Aemet mantiene el aviso amarillo por calor en Alicante: fin de semana de bochorno con polvo en suspensión y posibles tormentas

Navidad concentra el 62% del nuevo contrato anual de alumbrado de fiestas de Torrevieja que asciende a 552.235 euros anuales

Navidad concentra el 62% del nuevo contrato anual de alumbrado de fiestas de Torrevieja que asciende a 552.235 euros anuales

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Los cocineros andaluces coinciden: “Los huevos rellenos de atún más ricos se hacen con pimientos del piquillo”

Los cocineros andaluces coinciden: “Los huevos rellenos de atún más ricos se hacen con pimientos del piquillo”

Un modelo de IA inspirado en el cerebro planifica y resuelve problemas con bajo consumo de energía

Un modelo de IA inspirado en el cerebro planifica y resuelve problemas con bajo consumo de energía

El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta

El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta

Prisión para cuatro detenidos por asaltar viviendas con el método del hilo de pegamento en Alicante y Murcia

Prisión para cuatro detenidos por asaltar viviendas con el método del hilo de pegamento en Alicante y Murcia
Tracking Pixel Contents