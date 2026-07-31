Feijóo arremete contra Sánchez antes de visitar Ceuta este sábado: "Una frontera no se asegura improvisando boyas"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, visitará Ceuta este sábado, al día siguiente de que lo haya hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y lo hará con un mensaje de fuerte crítica a la actuación del Ejecutivo y a lo dicho por el jefe del mismo este viernes en la ciudad autónoma, donde entre otras cosas anunció la colocación de boyas en El Tarajal para que sea considerada una frontera física de acuerdo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS). Algo que para Feijóo es poco menos que una ocurrencia. "Una frontera no se asegura improvisando boyas", afirmó el líder de la oposición mediante un comunicado escrito, en el que detalló hasta seis medidas que a su juicio deberían haberse adoptado ante esta crisis, donde la ciudad autónoma ha recibido una avalancha de gente equivalente al 60% de su población, como detalló el propio presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas.

En el texto, el máximo mandatario del PP vuelve a reclamar un "despliegue inmediato y masivo de medios" ante lo que califica como una "crisis de soberanía", cosa que a su juicio no se ha producido. "Reitero, el Gobierno debe declarar Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional, activar todos los instrumentos constitucionales que prevé nuestro ordenamiento, sin descartar ninguno, y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de los medios y de las instrucciones que esta situación exige".

Igualmente, el comunicado del líder popular pide que el Gobierno acepte ya el despliegue de Frontex en la zona, ofrecido por la Comisión Europea, y que se haga posible el retorno de quienes han entrado irregularmente desde Marruecos, garantizando para ello "el abastecimiento de agua y de comida que ese retorno exige en la frontera".

"La prioridad diplomática es Marruecos"

En el terreno menos operativo y más puramente diplomático o político, Feijóo asegura que "la prioridad diplomática es Marruecos, y unas gestiones que en las últimas horas no han producido resultados tienen que elevarse al máximo nivel político sin que ningún otro frente diplomático pueda desplazar a este". Sin citar en ningún momento al régimen de Mohamed VI, como desde que estalló la crisis, el líder de los conservadores asegura que "España no puede aceptar que el control de su frontera dependa de una decisión ajena, porque eso no es un problema técnico, sino una humillación", y añade: "Los socios europeos no son los enemigos de la Nación, sino los aliados de España en la defensa de la frontera exterior de Europa".

Por último, Feijóo recuerda la unanimidad con la que la Asamblea de Ceuta, presidida por su propia formación, ha reclamado ayuda al Estado, y pide que eso tenga "reflejo en las Cortes Generales", con una reforma en lectura única de la ley de Extranjería. Además, reclama la responsabilidad política de Moncloa ante lo sucedido. "El Gobierno tiene que informar de qué conocía y en qué momento lo conoció. Quien desatendió los avisos no está capacitado para resolver la crisis. Y quien no los tuvo, tampoco", sentencia.

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En Ceuta, además del presidente de la ciudad autónoma, Vivas, le estará esperando el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en su día diputado por Ceuta, aunque ahora por Sevilla, que permanecerá estos días en la ciudad para seguir de primera mano la crisis.