Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoHuelga de trenesAviso amarilloMaje viuda negra NoveldaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El presidente de Ceuta critica la "insuficiente" respuesta del Gobierno y asegura que son 60.000 las personas que han entrado

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro.

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro. / GARIELA SARDÁ NUÑEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Tardía e insuficiente". De esta manera ha calificado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis migratoria en la que se encuentra sumida la ciudad autónoma desde este pasado jueves. Tras la visita del jefe del Ejecutivo y su posterior comparecencia, en la que ha tildado la llegada masiva de migrantes de una "violación de la integridad territorial de España", Vivas ha asegurado que la situación es "absolutamente insostenible" y ha elevado a 60.000 las personas que han entrado de manera irregular a Ceuta.

Rodeado por los portavoces de todos los partidos presenten en la Asamblea de la ciudad autónoma, Vivas ha asegurado que esta cifra de 60.000 personas -fuentes de la Guardia Civil aseguraban a primera hora de hoy que eran 49.000- es igual al 70% de la población ceutí y que de extrapolarlo al territorio peninsular sería como si entraran 34 millones de personas. "Evidentemente, esta es una cifra que es imposible de asimilar y está más que justificada la sensación de la ciudad de inseguridad, inquietud, impotencia y abandono", ha dicho".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua
  2. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  3. La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
  4. Sin agua corriente en su casa de Alicante casi un año después de haberla comprado
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
  6. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia
  7. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
  8. El Low Festival afronta su estreno en Torrevieja con hasta 19.000 espectadores el sábado y 50 artistas durante el fin de semana

Umaru, tras su doblete en el Elche-Córdoba: "Estoy viviendo un sueño"

Umaru, tras su doblete en el Elche-Córdoba: "Estoy viviendo un sueño"

Los representantes del AFA del Tomás Llácer de Alcoy, leen la moción para reclamar a Consellería más recursos

La nueva norma de la DGT para las autocaravanas: cuándo se puede dormir dentro y qué pueden prohibir los ayuntamientos

La nueva norma de la DGT para las autocaravanas: cuándo se puede dormir dentro y qué pueden prohibir los ayuntamientos

Elche refuerza su capacidad hotelera con un nuevo cuatro estrellas por cinco millones y otros cuatro proyectos turísticos

Elche refuerza su capacidad hotelera con un nuevo cuatro estrellas por cinco millones y otros cuatro proyectos turísticos

La valenciana Alma Alfonso narra en primera persona cómo está viviendo estas 72 horas desde Ceuta: "no entiendo es cómo este gobierno no hace nada"

Clamor por un autobús que conecte con el aeropuerto

Clamor por un autobús que conecte con el aeropuerto

El Ayuntamiento habilita dos nuevas parcelas privadas como aparcamiento público

El Ayuntamiento habilita dos nuevas parcelas privadas como aparcamiento público

Alcoy reclama más personal para el centro de educación especial Tomàs Llàcer y la residencia Mariola

Alcoy reclama más personal para el centro de educación especial Tomàs Llàcer y la residencia Mariola
Tracking Pixel Contents