Crisis migratoria
Sánchez acude a Ceuta tras reforzar la frontera con el Ejército y cerrar la valla de Melilla ante la llegada de miles de personas
PP y Vox coinciden en responsabilizar a Sánchez en exclusiva de la crisis en Ceuta y reclaman "recuperar el control"
El Gobierno moviliza al Ejército a la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de miles de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el estallido de la crisis migratoria provocada por la llegada este jueves de miles de personas de forma irregular desde Marruecos -centenares lo habían hecho ya en los días previos- , y que por el momento se ha cobrado la vida de un decena de personas que intentaban llegar a nado a la ciudad.
Además, la situación también derivó en un episidio similar de entrada irregular en Melilla que derivó en el cierre de la frontera de la ciudad española con Marruecos.
La situación en Ceuta conllevó al refuerzo en frontera y en la ciudad de efectivos policiales, de la Guardia Civil y del Ejército.
Sánchez se desplazará (11:40 horas) a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, participará -sobre las 12 horas- en la reunión de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas- que lleva días reclamando al Gobierno que declare situación de Emergencia Nacional- ; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja. A su término, está previsto que el jefe del Ejecutivo efectue una declaración en la Asamblea ante los medios de comunicación.
La oposición -PP y Vox- responsabilizan especialmente a Sánchez, de la situación por la política migratoria desplegada por el Ejecutivo al tiempo que Gobierno y Marruecos coinciden en que el momento deriva de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las llamadas 'devoluciones en caliente' en frontera a las personas que llegan a nada a Ceuta.
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Fuente: El Periódico
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