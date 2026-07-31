Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoVox impide reprobar a BarcalaIncendio Marina BaixaConcejala de Cultura sobre la VenusDiosa Tanit necrópolis AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ascienden a 15 las personas muertas intentando llegar a nado a la ciudad española

Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil para mantener la seguridad en Ceuta

Bruselas "sigue de cerca" la situación y ofrece apoyo al Gobierno de España

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Ver galería

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras seis personas, elevando a quince el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
  2. La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
  3. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
  4. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  5. Complicado hoy el tráfico en Alicante: accidentes, retenciones y un vehículo ardiendo en la A-7
  6. El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
  7. La Asociación de Vecinos de La Mata en Torrevieja pide respaldo municipal para reclamar pantallas acústicas en la N-332
  8. El PSOE y Compromís abandonan el último pleno del curso en la Diputación de Alicante ante la incredulidad de Toni Pérez

Directo | Ascienden a 15 las personas muertas intentando llegar a nado a Ceuta

Directo | Ascienden a 15 las personas muertas intentando llegar a nado a Ceuta

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

Julia Angulo, la exconcejala de Guanyar en Alicante que aspira a un nuevo reto electoral con la derecha en Ecuador

Julia Angulo, la exconcejala de Guanyar en Alicante que aspira a un nuevo reto electoral con la derecha en Ecuador

Brotes verdes para el calzado: el plan de choque formativo logra listas de espera

Brotes verdes para el calzado: el plan de choque formativo logra listas de espera

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

Milei quiere reformar al Banco Central de la Argentina para reducirlo a una función mínima

Milei quiere reformar al Banco Central de la Argentina para reducirlo a una función mínima

El "nuevoviejo" aparcamiento disuasorio municipal del Acequión que "abre hoy" en Torrevieja

El "nuevoviejo" aparcamiento disuasorio municipal del Acequión que "abre hoy" en Torrevieja

Imagen de la parcela ya adecuada/Vídeo del inicio de las obras a mediados de julio

Tracking Pixel Contents