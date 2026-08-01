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Crisis migratoria

Ceuta recupera la normalidad: los comercios abren y los ceutíes vuelven a la calle

Los residentes en Ceuta se escapan a Península: "Me está costando hasta encontrar botellas de agua" (por May Mariño, enviada especial)

De la esperanza a la frustración en 24 horas: "Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida" (por Marc

La crisis de Ceuta pone el foco en una visita pendiente para Felipe VI: Juan Carlos I solo acudió una vez a esa ciudad y a Melilla

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. 31 JULIO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 31/07/2026. Marcos Moreno

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. 31 JULIO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 31/07/2026. Marcos Moreno / Marcos Moreno / Europa Press

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May Mariño

Ceuta (Enviada especial)

En "relativa normalidad y tranquilidad" es como definen esta noche pasada algunos ceutíes con los que ha conseguido hablar EL PERIÓDICO.

Bares abiertos, comercios que van levantando persianas...pero migrantes vagando por las calles y presencia, mucha, policial y militar. El Ejército custodia todavía las puertas de loa supermercados y para hacer la compra hay que mostrar documentación

Aunque han actuado los servicios de limpieza en algunos puntos de la ciudad siguen visibles los restos de la crisis migratoria de estos días y de la entrada de más de 60. 000 personas a una ciudad con una población de 80.000 habitantes.

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May Mariño

El flujo de personas que regresan a Marruecos por el punto habilitado en la frontera de El Tarajal sigue constante aunque lejos de las cifras que sirvieron en el día de ayer donde llegaban a cruzar según estimaciones oficiales 150 personas al minuto. Ahora se ven pequeños grupos de cinco o diez o veinte personas. Rostros cansados, algunos descalzos, otros con cualquier cosa que han encontrado de los restos de la avalancha de personas de los días atrás. Una estampa que contrasta con los que siguen intentando acceder a nada a Ceuta y que llegan a algunos casos en muy malas condiciones que requieren la atención inmediata de la Cruz Roja y del Ejército despegado en la frontera.

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Fuente: El Periódico

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