Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

El Gobierno asegura que la entrada de inmigrantes por Ceuta y se "ha detenido" y empiezan a colocarse boyas La Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado a primera hora de este sábado de que la entrada de personas desde Marruecos "se ha detenido en su totalidad" y de que ya se han empezado a instalar las barreras de contención en el espigón del Tarajal, anunciadas este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de la delegación han destacado que la madrugada del viernes al sábado ha transcurrido "con normalidad" en la ciudad autónoma, y que no se han producido "incidentes destacables".

Ascienden a 60 los cadáveres de migrantes tras la entrada masiva a Ceuta El número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas en los dos últimos días asciende a sesenta personas, según los últimos datos facilitados a EFE por fuentes policiales. La Guardia Civil continúa realizando labores de localización de cuerpos en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, que es el lugar donde se han hallado la practica totalidad de los cuerpos en el mar. Con estos fallecidos, se eleva a 92 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta.

May Mariño Ceuta va recuperando cierta normalidad Ceuta va recuperando cierta normalidad. Ya empiezan a verse establecimientos abiertos de cafeterías y los negocios empiezan a prepararse para abrir sus puertas en horario comercial, aunque la presencia de la Policía y del Ejército siguen en las calles igual que la de migrantes vagando sin rumbo por la ciudad

May Mariño Según el Gobierno, la noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido "con normalidad". "Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas hacia Marruecos, sin incidentes destacables". No obstante, en la ciudad siguen viéndose migrantes de los que entraron de manera ilegal y así, en la noche, se produjero algunos alteracados en los barrios de los que todavía no ha trascendido más detalles oficiales. Además, según el Gobierno, la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal ha comenzado a las 07:50 de esta mañana. Ese es el enclave por el que accedieron a nada miles de personas y que, incluso hasta ayer por la tarde, seguían intentándolo

May Mariño Las barreras de contención que se han comenzado a instalar esta mañana - tras el anuncio ayer de Pedro Sánchez de esta medida- consiste en "una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada". Según información del Gobierno, se trata de "un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática"

Ceuta frena las entradas de migrantes e instala barreras en el espigón del Tarajal Según el Gobierno, la noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido "con normalidad". "Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas hacia Marruecos, sin incidentes destacables". No obstante, en la ciudad siguen viéndose migrantes de los que entraron de manera ilegal y así, en la noche, se produjero algunos alteracados en los barrios de los que todavía no ha trascendido más detalles oficiales.

Fin de semana crítico en la Operación Paso del Estrecho: "normalidad" en los barcos a Ceuta y bloqueo en la frontera de Melilla La mayor Operación Paso del Estrecho del verano llega en el peor momento posible o, al menos, en un escenario excepcional. Unos 96.000 desplazamientos de viajeros y vehículos desde Algeciras y Tarifa hacia Marruecos, según las previsiones oficiales, coincidirán este fin de semana con la grave crisis que sacude la frontera de Ceuta y también se ha dejado notar en Melilla, un escenario que pone bajo presión, al mismo tiempo, las conexiones marítimas y terrestres entre las dos orillas. Leer más

Menores atrapados en la crisis de Ceuta: "Muchas familias de Marruecos han llamado para que vuelvan" Hasta 60.000 migrantes han alcanzado la costa de Ceuta en los últimos días, según estimaciones oficiales. Y entre todos esos hay también niños, adolescentes, jóvenes que se han tirado al mar con flotadores de juguete. Unos 7.000, aproximadamente. Cientos y cientos de menores a los que, tras llegar a España, les sobrevuelan las dudas, la desprotección, la incertidumbre o la preocupación de unos familiares que esperan su regreso. Más información

Migrantes que cruzaron a Ceuta regresan a Marruecos ante el cierre de comercios para reponer fuerzas y volver a cruzar Migrantes que lograron entrar a nado a Ceuta en los últimos días están regresando por su propia voluntad al lado marroquí, a la localidad de Castillejos, ante el cierre generalizado de tiendas y comercios en la ciudad autónoma y la dificultad de acceder a comida y agua, con la intención de comer y recuperar fuerzas y tratar de intentar de nuevo cruzar a España. Así lo han manifestado varios migrantes que han dado su testimonio a Europa Press en los alrededores de la playa del Tarajal, donde también han señalado que no están contentos en Marruecos y que creen que merece la pena volver a intentarlo ante lo que consideran como un precario dispositivo policial en la frontera.