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INCENDIO FORESTAL

Ayuso justifica la venta del ático y otros cuatro inmuebles en Madrid: "Con estos 20 o 22 millones de euros vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste"

La presidenta madrileña confirma que la Comunidad pondrá en el mercado cinco propiedades tras la polémica por la compra de una vivienda en Chamberí para su posible uso como oficina temporal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa donde explicó los detalles del ático comprado por la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa donde explicó los detalles del ático comprado por la Comunidad de Madrid. / Fernando Sánchez / Europa Press

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Andrea San Martín

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que el ático adquirido por el Gobierno regional en Chamberí y otros cuatro inmuebles están a la venta y que los ingresos obtenidos se destinarán a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. "Está en venta, está en venta este inmueble y también hemos expuesto otros cuatro que están en Gran Vía y con estos más de 20, 22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste", ha afirmado Ayuso durante su visita a Pelayos de la Presa.

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid.

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid. / Fernando Sánchez / Europa Press

La dirigente autonómica ha respondido así a las preguntas sobre la compra del ático situado en el paseo del General Martínez Campos, cuya posible utilización como oficina temporal de la presidenta durante las obras de la Real Casa de Correos provocó una intensa polémica política.

Cinco inmuebles a la venta

La empresa pública Planifica Madrid, encargada de gestionar el patrimonio inmobiliario de la Comunidad, ha iniciado el proceso de venta de cinco propiedades: cuatro situadas en la Gran Vía madrileña y una en General Martínez Campos. El inmueble de Chamberí fue adquirido en abril. Se trata de una vivienda de 485 metros cuadrados, de los que 199 corresponden a una terraza. El Gobierno autonómico no ha hecho público el precio pagado por la propiedad.

Vista del edificio donde se ubica el ático, en el paseo del General Martínez Campos.

Vista del edificio donde se ubica el ático, en el paseo del General Martínez Campos. / Google Earth

La Comunidad explicó inicialmente que el espacio podría ser utilizado de forma provisional por Ayuso y un equipo reducido mientras continuasen las obras de rehabilitación de la sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol. La presidenta matizó posteriormente que su destino definitivo no estaba decidido y negó que la compra tuviera como objetivo proporcionarle una vivienda de uso particular.

La polémica por el ático

"Yo no me estoy comprando nada y no se me está comprando nada. Se ha obrado de muy mala fe por cómo y cuándo se ha contado", aseguró Ayuso, que encuadró la publicación de la operación en una "campaña de desprestigio".

La polémica también tiene una vertiente urbanística, ya que el inmueble mantiene actualmente un uso residencial y el planeamiento restringe la implantación de oficinas en áticos de edificios de estas características.

La oposición madrileña continúa reclamando el expediente de compra. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha acusado a Ayuso de ponerse "un piso gratis sin contarlo", mientras que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha sostenido que el Ejecutivo ha decidido vender el ático después de que la operación se hiciera pública.

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El Gobierno regional defiende que los fondos obtenidos con la venta de los cinco inmuebles se destinarán a ampliar los recursos para la recuperación de los municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

Fuente: El Periódico de España

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