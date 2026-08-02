Diplomacia
La inestabilidad internacional frustra este curso político los viajes de la Corona a Qatar y Bolivia
Los Reyes no pudieron visitar el emirato por la guerra de EEUU contra Irán y el choque social en el país latinoamericano obligó a aplazar el viaje de cooperación de Letizia
La inestabilidad internacional también ha dejado huecos en la agenda exterior de la Corona. Durante este curso político, dos desplazamientos institucionales —a Qatar y Bolivia— terminaron aplazados por motivos de seguridad. A ellos se sumó, fuera ya del terreno diplomático, el viaje privado a España que Juan Carlos I suspendió desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.
Felipe VI y Letizia tenían previsto viajar en abril a Doha, invitados por el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Habría sido la primera visita de Estado de los Reyes a Qatar y la primera de este tipo al Golfo Pérsico. El desplazamiento debía devolver la visita que el emir y su esposa, la jequesa Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, realizaron a España en mayo de 2022, cuando fueron recibidos con honores en el Palacio Real. La guerra lanzada por Donald Trump sobre Irán y las restricciones aéreas en toda la zona por el conflicto bélico obligaron a aparcar el plan.
Juan Carlos I también anuló una visita a Sanxenxo en marzo por el ataque de Trump contra el país persa
Semanas después, la inestabilidad volvió a alterar la agenda. La Reina debía desplazarse a Bolivia a finales de junio para conocer los proyectos de la cooperación española, pero las protestas, los bloqueos de carreteras y la conflictividad social aconsejaron aplazar la visita. El viaje daba continuidad a una labor que Letizia desarrolla desde 2014 y que en los últimos años la llevó a Mauritania, Colombia, Guatemala y Cabo Verde, con programas centrados en salud, igualdad, educación y seguridad alimentaria.
La tensión alcanzó incluso la agenda privada de la familia real. En marzo, Juan Carlos I renunció a volar desde Abu Dabi a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas de la clase 6 Metros ante la situación en Oriente Próximo. La cita no quedó definitivamente perdida: el Rey emérito pudo regresar a la localidad pontevedresa en abril para practicar su deporte favorito.
La previsión de la Casa del Rey es poder reubicar en la agenda esos dos desplazamientos, a Qatar y a Bolivia, en los próximos meses. Pese a la inestabilidad internacional, Felipe VI ha mantenido una intensa agenda exterior desde marzo, con viajes a Portugal, Chile, Bolivia (en marzo), Dinamarca, Costa Rica, Canadá, Italia, México, Estados Unidos y Perú, tanto para asistir a tomas de posesión y encuentros institucionales como para participar en citas económicas, culturales y deportivas.
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Fuente: El Periódico
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