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Crisis migratoria

Albares exige "ayuda" a Europa y exime a Marruecos de cualquier responsabilidad en la entrada masiva de migrantes

El ministro de Asuntos Exteriores cree que la situación en Ceuta se debió a "una actividad inusual en redes sociales" y a la "internacional reaccionaria"

Acusa a Italia y a otros países europeos de "no haber estado a la altura" y destaca que España es el país "con menos entradas irregulares del Mediterráneo

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el pasado 21 de julio.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el pasado 21 de julio. / Juanma Serrano - Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido hoy a la Unión Europea "ayuda" y "solidaridad" tras la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Ceuta en prácticamente 24 horas. En una entrevista en La Hora de La 1, Albares ha vuelto a eximir a Marruecos de cualquier responsabilidad por haber permitido la entrada ilegal de personas en España a través del mar. Al contrario, ha destacado su "total colaboración" y "desde el primer momento" para facilitar el retorno inmediato de miles de migrantes.

El titular de Exteriores ha apuntado a que esta "inédita situación" se ha producido especialmente tras "una actividad inusual en las redes sociales" y con la ayuda también inmediata de la que ha llamado "la internacional reaccionaria", que empezó a extender "bulos y mentiras" en internet, según ha dicho.

El ministro se ha mostrado especialmente molesto y dolido con varios países europeos, de los que ha citado especialmente a Italia. Como ha manifestado, Italia "no ha estado a la altura" en la respuesta a la crisis española. Y ha exigido y pedido "unidad en torno a Ceuta y Melilla" a todos los países europeos "porque Ceuta y Melilla son ciudades europeas y son también la frontera sur de Europa".

Noticias relacionadas y más

Albares ha destacado que España es "el país de Europa con menos entradas de inmigrantes irregulares a través del Mediterráneo" e Italia es, por el contrario, "el que más entradas de ilegales registra" por Lampedusa. De hecho, ha resaltado que "ya le gustaría a Italia poder resolver de la manera como lo ha hecho España su problema" en Lampedusa. Además, ha destacado que España siempre ha estado apoyando en la respuesta a los países europeos cuando han tenido ese problema. Y ha pedido lo mismo a sus socios europeos.

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Fuente: El Periódico

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