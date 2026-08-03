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Crisis migratoria

La entrada de migrantes en Ceuta llega a los tribunales: una jueza de la Audiencia Nacional pide un informe policial de Extranjería para decidir si es competente

Iustitia Europa presentó denuncia por delitos contra la paz e independecia del Estado y la jueza quiere saber si tras los hechos hay alguna "organización criminal"

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La jueza de Instrucción de la Audiencia Nacional María Tardón ha incoado diligencias previas sobre la entrada masiva de migrantes de Ceuta a raíz de una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa, que ve en lo ocurrido la posible existencia de delitos contra la pa y la independencia del Estado.

En un auto con fecha del pasado viernes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la magistrada señala que, no obstante, aún debe resolver sobre si la Audiencia Penal es competente penalmente para investigar los hecho. Para fundamentarlo, se ha dirigido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) para que emita informe "acerca de la entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes del territorio marroquí".

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También quiere saber "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello", añade la resolución.

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Fuente: El Periódico

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