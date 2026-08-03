Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Marruecos reconoce 11 muertos en su territorio y 40.000 entradas a la ciudad española

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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El precio del barril de brent para entrega en octubre se hunde más del 7 % este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 7,46 %, hasta los 83,4 dólares el barril, en el mercado de futuros de Londres. El pasado viernes, subió el 1,22 %, hasta 90,12 dólares. Este lunes, los futuros del crudo, que han cambiado de referencia a octubre, bajan con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración La crisis migratoria en Ceuta ha abierto para España dos frentes de presión internacional. En Europa, una veintena de países se ha unido para cuestionar las políticas migratorias del Ejecutivo español y reforzar los controles fronterizos. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha dado alas a la histórica reivindicación de Marruecos, con el que ha estrechado su relación durante la Administración del presidente Donald Trump, sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. Un discurso que también ha encontrado eco en Israel y añade una dimensión diplomática que va más allá de la gestión migratoria.

Ceuta reivindica su españolidad y clama por seguir unida ante los que "siembran odio" Ceuta es una ciudad que tiene un profundo sentimiento de identidad que a veces cuesta entender a los que no han nacido en ella. Una ciudad donde ondea la bandera española en balcones y edificios más allá de los grandes momentos deportivos. Donde se escucha español y dariya - árabe- y hay chicas en shorts y otras con pañuelos cubriéndose la cabeza. En la que se celebra el Ramadán y la procesión de la virgen de África - que pese a la suspensión de las fiestas sí tendrá este año su ofrenda floral y su desfile procesional este miércoles 5 de agosto-. La relación con el país vecino es constante, de ahí que muchos tengan claro su teoría de lo que desató estos días la mayor crisis migratoria que ha vivido Ceuta, España, con la entrada masiva de más de 60.000 personas – algunas fuentes lo elevan a 88.000- en una ciudad que tiene una población censada en más de 84.000 habitantes. “Se veía venir”, “en Castillejos había ambiente”, relatan ceutíes.

Marruecos elude su responsabilidad y atribuye a las mafias y la desinformación la entrada masiva de migrantes en Ceuta Marruecos apunta a "informaciones engañosas" y a la esperanza de muchos de no ser retornados como los principales motivos que empujaron a miles de personas a dirigirse a Ceuta el jueves. Las autoridades marroquíes han guardado silencio hasta este domingo, cuando el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado en el que señala que, de momento, tienen constancia de diez personas muertas por ahogamiento en el lado marroquí, además de otra que falleció por la caída desde una zona rocosa. También rebajan las cifras del Gobierno español sobre el total de llegadas y defienden su respuesta.

La Comunidad Musulmana de Melilla agradece al Rey su "interés, sensibilidad y cercanía" tras la crisis migratoria La Comunidad Musulmana de Melilla ha remitido este domingo una carta al Rey Felipe VI en la que expresa su agradecimiento por el "interés, la sensibilidad y la cercanía institucional" demostrados por el jefe del Estado con motivo de los recientes acontecimientos registrados en Ceuta y Melilla. En la misiva, fechada este 2 de agosto, la entidad manifiesta su "más sincero agradecimiento" por el comunicado emitido por la Casa del Rey y por el contacto mantenido con los presidentes de ambas ciudades autónomas durante la reciente crisis migratoria. Según señala, estas actuaciones poseen "un extraordinario valor institucional y humano", especialmente en un momento en el que la ciudadanía "necesita sentir el respaldo y la presencia de las instituciones que representan la unidad y permanencia de España".

Centenares de ceutíes se concentran ante Delegación Gobierno contra "la invasión" Centenares de ceutíes se han concentrado a última hora de la noche de este domingo contra la "invasión" producida por la entrada de más de 60.000 personas a través del espigón fronterizo de la aduana del Tarajal. La convocatoria, a través de las redes sociales, ha reunido a más de 400 personas, según han informado a EFE fuentes policiales, las cuales han estado durante más de una hora frente a la Delegación del Gobierno en señal de protesta. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida, no dividida" o "menos excusas y más acción" han sido algunas de las consignas de los reunidos en la céntrica Plaza de los Reyes.

Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio El Ministerio del Interior de Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados. (Seguir leyendo)

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Vox dice que la "invasión migratoria" en Ceuta se traslada ya al litoral andaluz El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este domingo que la "invasión migratoria sufrida en Ceuta se está trasladando ya al litoral andaluz” y ha responsabilizado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a Marruecos. Gavira ha hecho estas manifestaciones en un comunicado después de que en las últimas horas se hayan producido llegadas de inmigrantes a playas del Campo de Gibraltar mediante motos de agua y lanchas rápidas.