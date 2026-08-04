Anticorrupción valora argumentos exculpatorios de Pardo de Vera sobre una obra que llegó a costar menos que lo presupuestado

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera sigue imputada en el caso Koldo por los contratos irregulares de la que fuera novia del exministro José Luis Ábalos en Ineco y Tragsatec, pero también por su presunta intervención en una trama de amaños de obra que estaría dirigida por el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán. Sobre este último asunto, la exdirectiva trata de enfrentar los argumentos inculpatorios de la Fiscalía Anticorrupción, y puede conseguirlo con respecto a una de las once obras que fueron señaladas como sospechosas por el Tribunal Supremo y ahora investiga la Audiencia Nacional

Se trata del contrato para apuntalar los taludes de la vía entre Gijón y Pravia, en Asturias, que fue adjudicada por 489.300 a una de las empresas presuntamente beneficiarias de la trama, Levantina Ingeniería y Construcción S.L., si bien finalmente lo abonado fue menos, 373.405 euros, más 71.424 en concepto de la revisión de precios extraordinaria aprobada por el Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo.

La defensa de Pardo de Vera presentó un escrito al juez que actualmente investiga los hechos, Ismael Moreno, señalando que este cambio vendría a demostrar la ausencia de amaño, y el magistrado ha acordado dar parte de ello a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie al respecto.

Según la providencia dictada por el titular de la plaza de Instrucción número 2 del órgano central, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Pardo de Vera quiere que se aporal procedimientonto la certificación final de los trabajos que ejecutó Levantina en este tramo, que fue firmado Luis Moreno Vaquerizo, subdirector de Análisis de Actuaciones y Control Interno del órgano público de infraestructuras ferroviarias.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán conversa con el abogado Jacobo Teijelo a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025 / Eduardo Parra - Europa Press

Según este documento, sobre el presupuesto inicial de 489.300 euros Aif reconoció a la contrata 373.405,45 euros "por los trabajos efectivamente ejecutados. Se trataba, concretamente, de unas obras de emergencia para la estabilización de los taludes de las trincheras situadas entre los puntos kilométricos 4/230 y 4/560 de la Línea 750 Gijón Sanz Crespo – Pravia, de la Red de Ancho Métrico, en Asturias. Se trata de una de las obras sospechosas que Pardo de Vera adjudicó a Levantina después de que Koldo García le alertara de que la empresa estaba pasando "problemas" económicos.

Obras sospechosas

"¿Tienes algo de emergencia? Necesito dos millones. Levantina lo está pasando aquí, cuando digo aquí es aquí. ¿Tienes alguna emergencia en algún sitio de abajo? Es que están a punto de tener un problema, necesito que hagan algo ahora durante este mes... para hablar del finiquito", según el dijo Koldo a Pardo de Vera en una conversación grabada el 18 de noviembre de 2020 que obra en poder de los investigadores.

En la citada grabación, Pardo de Vera, imputada por malversación y tráfico de influencias en esta pieza separada el 'caso Koldo' argumenta que ya le han dado a la citada constructora una obra de emergencia "de 700.000 euros hace nada y otra vez va a cantar; déjame mirarlo". "A ver lo que tengo, si pasa, pero si no pasa...", le respondió a Koldo ante su insistencia por ayudar a esta empresa 'amiga' que entró en preconcurso de acreedores dos años después, a finales de 2023. Apenas un mes después de esta "apenas un mes después de la conversación", Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de la una de emergencia en Asturias.